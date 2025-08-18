GENERANDO AUDIO...

Sistema robótico del INR devuelve movilidad a 20 pacientes. Foto: Especial

El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) desarrolló un sistema robótico de mano que permite a pacientes que sufrieron un evento vascular cerebral recuperar la movilidad.

Entre ellos está Romagnoli Solorio, quien quedó paralizado tras una embolia en 2018 y hoy logra mover de nuevo su mano gracias a esta innovación médica mexicana.

“Yo me levanté, entré al baño, cuando salí empecé a sentir mareado, no sabía qué me pasaba, mi hija me preguntaba: ¿qué tienes papá?, ¿qué te pasa?; y yo no podía hablar”. Romagnoli Solorio

Robótica y neurociencia contra la parálisis

Este sistema combina una mano robótica, un gorro neuromuscular y una plataforma digital con algoritmos de inteligencia artificial que decodifican las señales del cerebro. Cuando el paciente piensa en mover la mano, el dispositivo ejecuta el movimiento, reactivando conexiones neuronales dañadas.

De acuerdo con la inventora Jessica Cantillo Negrete, recuperar el movimiento de la mano es uno de los retos más grandes tras un derrame cerebral.

“Ellos reciben generalmente terapias físicas, terapia ocupacional aquí en el instituto y ellos logran volver a caminar, volver a hablar; el movimiento de la mano, es difícil de recuperar”. Jessica Cantillo Negrete, inventora del Instituto Nacional de Rehabilitación

20 pacientes recuperaron movilidad

Hasta ahora, 20 pacientes han sido beneficiados con esta terapia en el INR.

El sistema se encuentra en proceso de patente, lo que permitirá su uso seguro en instituciones de salud mexicanas y abre la puerta a una futura comercialización para llegar a más personas.

“Este tipo de innovación nos da la seguridad de que el tratamiento puede crecer y beneficiar a más población”.

Rubén Isaac Cariño Escobar, inventor del Instituto Nacional de Rehabilitación

Impacto en México

En México, el evento cerebrovascular es la cuarta causa de muerte en mayores de 45 años y la segunda causa de discapacidad en adultos.

“Alrededor de 170 mil nuevos casos, de los cuales aproximadamente 37 mil fallecen, el resto sobrevive y queda con alguna discapacidad, con alguna secuela”. Dr. Oscar Arias Carrión, inventor del Instituto Nacional de Rehabilitación

Gracias a este avance, pacientes como Romagnoli no solo recuperan movilidad, sino también la independencia para realizar tareas cotidianas que habían perdido tras la enfermedad.