Somatizar la depresión, ¿cuáles son los síntomas físicos de negar las emociones?

Somatizar es la expresión de las emociones negadas. | Foto: Shutterstock.

La depresión es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y la pérdida de interés en actividades que normalmente se disfrutan. Sin embargo, aunque la depresión es un trastorno anímico y mental, ésta también puede causar síntomas físicos que afectan al cuerpo. A la expresión de estos síntomas corporales provocados por un fenómeno mental se le conoce como somatización y ocurre, según los expertos, cuando se reprimen y guardan las emociones.

Pero ¿qué es la somatización de la depresión?

La somatización de la depresión es la expresión de este trastorno anímico en síntomas físicos que no tienen una causa médica aparente que los justifique, pero que no significa que no sean reales.

Dichos síntomas no son fingidos ni inventados, sino que son reales y pueden ser muy molestos para la persona que los experimenta, indica la Clínica Universidad de Navarra en España.

Aldo Reyes, doctor en psicoanálisis dijo en entrevista con Unotv.com que, la somatización de la depresión, es decir la expresión corporal de la depresión, se presenta cuando no se expresan y o dicen las emociones y sentimientos.

Somatización de la depresión, síntomas físicos

En el caso de la somatización de la depresión, ésta suele expresarse en la cabeza, el estómago, el corazón y los músculos. Sin que esto signifique necesariamente alguna enfermedad neurológica, gástrica, cardíaca u ortopédica subyacente.

Dolores de cabeza e intestinales

Según el especialista, los dolores de cabeza que se conocen como cefaleas, tienen que ver con la incapacidad de poder expresar lo que se siente. Mientras que los dolores intestinales y todo lo relacionado con la parte del estómago se corresponde con la dificultad para resolver los conflictos.

“Por eso cuando uno dice, ‘ay, es que me hizo sentir un coraje y me dio un dolor ahí fuerte en el estómago’, es justamente porque como no estoy resolviendo el conflicto, pues nuestro cuerpo necesita desahogarlo. Es una sincronía entre la mente y el cuerpo que dice ‘pues como no lo está sacando hablándolo, desahogándolo, canalizándolo, pues tu cuerpo lo va a expresar”.

Problemas cardiacos

También es posible que la depresión se manifieste en temas cardíacos, ya que “a veces uno puede sentir esta presión en el pecho. El clásico ‘me duele el corazón’ por una ruptura o un desaire se siente en el pecho, aunque propiamente uno no va a tener un problema cardíaco, pero se siente corporalmente, aseguró Reyes, quien agregó que “podemos también sentir una agitación que altera nuestro ritmo cardíaco”.

Estos síntomas físicos de la depresión se deben, según Reyes “a conflictos emocionales que no están siendo tramitados”.

Tensión muscular

Otros síntomas muy importantes que tienen que ver con lo somático o lo psicosomático, son los que tienen que ver “por ejemplo con la tensión muscular”.

“O sea, hay tensiones en nuestro entorno que nosotros no logramos desahogar. Entonces nos ponemos muy tensos en alguna situación, donde uno quiere decir algo, pero no lo hace y eso causa tensión muscular”. Aldo Reyes, dotor en psicoanálisis

Bruxismo

También algo muy común que ocurre en la población es el bruxismo, que es cuando por las noches se aprietan los dientes.

“Estoy tan tenso que trabo la mandíbula y uno lo puede ver hasta que va al dentista y tiene todas las muelas fracturadas por tanta tensión que tiene”. Aldo Reyes, dotor en psicoanálisis

De acuerdo con el especialista, todas estas expresiones somáticas tienen que ver con depresión y ocurren porque esa es la manera en que el cerebro expresa “los conflictos emocionales causados por la depresión que no están siendo tramitados”.

¿Qué hacer cuando se presentan síntomas físicos de la depresión?

Para el experto, la somatización de la depresión son “señales de alerta”, que es importante tomar en cuenta. Por ello, sugiere identificar algunos de estos síntomas y poder cuestionarse sobre lo que pasa.

“Debemos decir: ‘algo me está pasando mi cuerpo. Mi cuerpo está diciendo algo, entonces necesito sacarlo”. Aldo Reyes, dotor en psicoanálisis.

Idealmente, dice Reyes, lo mejor “sería acudir con un especialista en salud mental, sobre todo en caso de que los síntomas sean muy fuertes o persistentes. O bien, recurrir a nuestras redes de apoyo como amigos, familia, pareja para poder desahogar esto”.

¿Por qué se somatizan las enfermedades como la depresión?

El especialista señala que la somatización es un campo poco estudiado, pero que según diversos estudios realizados por la Universidad Intercontinental y el francés Pierre Martí, ésta “tiene que ver con una señal que se manda a nuestra cabeza, la cual interpreta que es doloroso emocionalmente, y eso manda una señal a los riñones y de ahí se regresa esa señal [al cerebro] y genera corticoides, los cuales se distribuyen en distintos órganos.

Reyes destaca que, según el estudio, se determinó que lo que tiene que ver con la imposibilidad de expresar emociones, se va a cuestiones de dolores de cabeza. Lo que tiene que ver con conflictos no resueltos se va a la parte intestinal o a la tensión muscular.

¿Cómo tratar los síntomas físicos de la depresión?

Para tratar los síntomas físicos de la depresión, Aldo Reyes, quien también es director de Ondhas Salud Mental, señala que estos se pueden tratar medicamente con un doctor general. Pero advirtió que, aunque es posible que haya mejoría, los síntomas van a persistir ya que el no se resuelve el problema de fondo que es la depresión.

Y para ello, lo recomendable es, además de atender los síntomas, buscar ayuda de un especialista en salud mental.