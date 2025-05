Sufrir violencia puede ser un factor de riesgo para sufrir fibromialgia

GENERANDO AUDIO...

La violencia puede tomar múltiples formas y manifestarse en distintos ámbitos de la vida, uno de ellos es la salud. Y es que, estar expuestos a experiencias continuas de violencia puede desencadenar respuestas generalizadas de inflamación y dolor que pueden derivar en padecimientos como la fibromialgia, así lo aseguraron especialistas en piscología y reumatología.

¿Por qué sufrir violencia puede causar fibromialgia?

Estudios han demostrado que existe un patrón consistente entre vivir violencia y desarrollar algún tipo de dolor. Dichas investigaciones han identificado que cuando una persona vive situaciones de violencia tiene muchas más probabilidades de presentar distintas patologías, una de ellas: la fibromialgia, indicó la psicóloga Natalia Galán, durante una conferencia de la Fundación Mexicana para la Fibromialgia.

“Desarrollar fibromialgia es más probable en una persona que ha experimentado violencia”. Natalia Galán, psicóloga

En el caso de la fibromialgia, la experta aseguró que, investigaciones sobre la violencia y su relación con la salud han identificado una asociación fuerte y significativa entre el trauma psicológico y las experiencias infantiles adversas con padecer esta enfermedad.

Por su parte, el reumatólogo, Pablo Castillo de la Garza, confirmó lo anterior en entrevista con Unotv.com, y ahondó sobre el tema:

“Los traumas en la infancia siempre son muy importantes para el desarrollo de enfermedades en la adultez”.

No obstante, Galán aclaró que esto no quiere decir que “la violencia genera fibromialgia”, sino que es “un factor que aporta una vulnerabilidad importante ante el desarrollo de la enfermedad, ya que en general, sabemos que las enfermedades no se detonan por una sola cosa, sino que tienen que existir un conjunto de características que nos pongan en cierto riesgo”.

“La violencia es un factor de riesgo para desarrollar algún padecimiento de dolor crónico como la fibromialgia, y también, es una consecuencia derivada de vivir un padecimiento de dolor crónico”. Natalia Galán, psicóloga

“Si tu tienes predisposición genética esto te va a hacer susceptible a un problema. Si hay traumas o violencia hacen más probable que [en el caso de la fibromialgia] las neuronas fallen causando padecimientos como la ansiedad hasta la desregularización del dolor como en el caso de la fibromialgia”, dijo por su parte Castillo de la Garza.

Violencia y fibromialgia, ¿qué dicen las cifras?

Cifras presentadas por Galán, señalan que el 57% de las personas diagnosticadas con fibromialgia poseen antecedentes de abuso sexual, físico y o verbal, y que las víctimas de violencia doméstica tienen el doble de riesgo de desarrollar fibromialgia.

No obstante, la especialista resaltó que en la práctica clínica estas cifras pueden crecer hasta en un 80-90%.

Incluso, destacó que los datos sugieren que existe un efecto denominado “dosis-respuesta” entre la violencia sufrida y la gravedad de los síntomas de la fibromialgia, esto quiere decir que, a mayor violencia, más severos serán los síntomas que experimente un paciente.

“Estamos hablando de una característica compleja que va a determinar un poco el perfil de las personas que desarrollan fibromialgia”. Natalia Galán, psicóloga

Otros dolores causados por la violencia, según la Fundación, son:

Dolor pélvico y vaginal

Síndrome de colon irritable

Dolor abdominal recurrente

Dolor temporomandibular

Dolor de pecho

Dolor de cabeza y migrañas

Dolor de espalda y cuello

Violencia contra las mujeres y la incidencia de fibromialgia

De acuerdo con el experto del Hospital Ángeles Metropolitano, aseguró que si bien las cifras de incidencia de la fibromialgia señalan que, entre un 6 y 10% de la población general padecen esta enfermedad, “si hay un aumento en la cantidad de mujeres afectadas que se va dando con el tiempo porque si hay una situación de violencia sistemática hacia las mujeres” desgraciadamente”.

“No es una cosa rara que las mujeres estén sobrerrepresentadas en esta enfermedad [fibromialgia]. Hay una relación de mujer a hombre de cinco a uno”.

“Las mujeres sufren mucho más este problema de fibromialgia que los hombres y seguro tiene que ver más con la violencia que sufren sistemáticamente muchas mujeres, que con alteraciones relacionadas a los estrógenos y cromosomas”. Pablo Castillo de la Garza, reumatólogo

Entendiendo la fibromialgia. ¿qué es?

La fibromialgia es un síndrome complejo cuya fisiopatología no se comprende completamente, pero se ha avanzado en la identificación de varios mecanismos subyacentes. La literatura médica sugiere que la fibromialgia es principalmente un trastorno de la sensibilización central, caracterizado por una disfunción en el procesamiento del dolor en el sistema nervioso central. Esto implica una amplificación de las señales dolorosas y una respuesta aumentada a estímulos que normalmente no serían dolorosos, indicó Castillo de la Garza.

“La fibromialgia es un trastorno multifactorial que involucra una compleja interacción de factores neurobiológicos, endocrinos, inmunológicos y posiblemente genéticos, lo que resulta en una alteración del procesamiento del dolor y una amplia gama de síntomas asociados”. Pablo Castillo de la Garza, reumatólogo

Síntomas

La fibromialgia se caracteriza principalmente, dijo el reumatólogo, por:

Dolor musculoesquelético crónico y generalizado

Fatiga

Trastornos del sueño

Dificultades cognitivas como problemas de memoria y concentración

Trastornos del estado de ánimo, como la ansiedad y la depresión

Otros síntomas somáticos pueden incluir:

Síndrome del intestino irritable

Cefaleas (dolor de cabeza)

Parestesias intermitentes (sensaciones anormales en la piel, como hormigueo, entumecimiento o picazón, que aparecen y desaparecen de manera intermitente)

Síntomas gastrointestinales

La prevalencia de estos síntomas varía entre los pacientes, pero el dolor y la fatiga son los más frecuentemente reportados, aseguró el especialista.

Factores de riesgo para desarrollar fibromialgia

Existen distintos factores psicológicos, sociales y biológicos que pueden desencadenar fibromialgia, esto son, según la experta:

Exposición temprana al estrés ambiental, físico y o mental

Historia previa de dolor, antecendetes familiares de dolor

Trauma físico y o mental (exposición aguda y prolongada al estrés)

Largos periodos de sueño interrumpido y de mala calidad (periodo de lactancia y crianza)

Tener trabajos sin condiciones ergonómicas aceptables desde edades tempranas

Dificultad para la realizacón personal y profesional

Desempeño de roles (ser cuidador, profesionales, domésticos)

Falta de soporte familiar

Experiencias infantiles traumáticas

Desvalorización y o idealización de los roles

“Dos de los factores más investigados relacionados con el dolor crónico son el abuso sexual y físico. Todas las personas que actualmente están experimentando este tipo de violencias van a tener un riesgo potencial de desarrollar una enfermedad de dolor crónico o fibromialgia en algún momento de sus vidas”. Natalia Galán, psicóloga

¿Cómo afecta la violencia a la salud de las personas?

Cuando una persona está expuesta a algún tipo de violencia de forma continua suele presentar reacciones físicas en tres sistemas específicos del cuerpo, los cuales a su vez involucran muchos órganos, hormonas, sustancias químicas y alteraciones fisiológicas, dijeron los expertos.

Los sistemas que se activan cuando una persona sufre violencia son:

Sistema nervioso Sistema endócrino Sistema inmune

Sin embargo, cuando estos sistemas se activan continuamente suelen presentar un desgaste y una hiperactivación lo que por consecuencia puede derivar en el padecimiento de enfermedades específicas, como la fibromialgia.

La activación continua de estos tres sistemas corporales provoca respuestas generalizadas de inflamación y dolor, las cuales causan problemas de salud como los arriba mencionados, explicó la experta.

Además que, la inflamación puede causar daños a la salud mental, ya que, provoca alteraciones en el metabolismo de los neurotransmisores, incrementando el riesgo de padecer depresión y ansiedad.

Datos sobre la violencia y su relación con la salud

De acuerdo con los especialistas, quienes experimentan un mayor número de experiencias violentas en la infancia, suelen presentar un mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas en la adultez, tales como:

Enfermedad coronaria

Accidente cerebrovascular

Asma

EPOC

Cáncer

Diabetes

Depresión

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que hasta 2024, 63.9% de los adultos que sufrieron experiencias adversas durante su infancia, suelen presentar afectaciones a su salud.

La OMS también señaló que la violencia es un considerada un problema de salud pública porque entre sus consecuencias se incluyen:

Mayor afectación a la salud mental

Mayor mortalidad

Mayor prevalencia de lesiones graves

Incluso, cifras señalan que cada año la violencia provoca el 8% de todas las muertes por lesiones y genera costos económicos altos por la atención médica que se suele brindar, la pérdida de productividad e incluso de inversión en el sistema de justicia penal, por los procesos de investigación ante una denuncia.