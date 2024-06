Suicidio: ¿Cómo reconocer las señales de advertencia y actuar a tiempo?

Contrario a lo que se cree, existen señales que pueden advertir de un posible suicidio, aunque no siempre son evidentes.

Claudia comprende ahora las sutiles señales en las frases que su padre decía.

“Y había señales, pero las empecé a ver ya que no estaba, ya que él no estaba dije ‘es que era por esto’, porque dan señales; él decía mucho que él ya se iba a despedir y que él ya nunca iba a regresar, decía ‘yo me voy a un viaje sin retorno’ siempre decía eso”

Claudia / testimonio