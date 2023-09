Suman mil 94 casos de influenza fuera de temporada; se reportan 41 muertes

Por segundo año, y fuera de temporada, el virus de la influenza presenta un alto número de casos, confirma a UnoTV, el infectólogo, Gerardo López.

“Influenza, con este repunte debemos de estar muy atentos tanto el sector salud de gobierno y privado, como toda la población en general”, enfatiza el experto.

De acuerdo al último corte de las cifras de la Secretaría de Salud federal, van 41 defunciones a causa de influenza, así como mil 94 casos fuera de temporada.

Hace unas semanas Karen pasó por todos los síntomas: “Sentía dolor en la garganta, pero no era dolor como de una gripa común… era tanto que difícilmente podía pasar agua, el solo tragar me lastimaba mucho la garganta y después empezó un dolor de cabeza muy intenso, era como muy agudo, al grado que no me dejaba abrir los ojos, la luz me lastimaba mucho, estaba muy cansada, tuve el fluido nasal”.

Karen, quien fue confirmada con influenza, detalla que con este virus los síntomas son muy fuertes, más fuertes incluso que el Covid: “ni siquiera con Covid me sentía así de mal”.

Casi el 80% de los casos de influenza son tipo B. Cepa que no incluyó la vacunación 2022-2023.

“Debemos de vacunarlos con toda la vacuna completa que cubre a las dos cepas de tipo B”, destaca Gerardo López Pérez, alergólogo e infectólogo pediatra.

Falta de vacunación por decisión, no estar en grupos prioritarios o no ser población en riesgo, pero estar enfermo, son otras de las causas de los contagios de influenza.

“Hay mucha población enferma; se afecta más gravemente por este tipo de virus respiratorio”, destaca Gerardo López. La indicación es acudir al médico ante los primeros síntomas.

El panorama para la temporada de influenza 2023-2024, es de alerta: “Muy probablemente el número de los casos que se han estado viendo, va a incrementar”, destaca el alergólogo e infectólogo pediatra Gerardo López Pérez.