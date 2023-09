¿Los suplementos ayudan al sistema inmunológico? Harvard responde

No hay evidencia de que los suplementos funcionen. | Foto: Shutterstock.

En el mercado existen una serie de suplementos que prometen ayudar al sistema inmunológico. Por ello, la Universidad de Harvard en Estados Unidos explicó si realmente funcionan estos productos y qué hacer para fortalecer las defensas en el cuerpo.

¿Verdaderamente funcionan los suplementos para ayudar al sistema inmunológico?

No, no funcionan. De acuerdo con los especialistas de Harvard, no hay evidencia convincente de que algún producto en particular mejore significativamente la función inmune en personas sanas.

Sin embargo, aclara que a menos que la persona tenga una deficiencia en un nutriente clave, como vitamina C o zinc o padezca alguna enfermedad como cáncer o VIH, es posible que los suplementos puedan funcionar.

Esto mismo aplica para los alimentos individuales. Según los expertos, nunca se ha demostrado que ninguno mejore la función inmune por sí solo. Ya que, lo que importa es la calidad general de la dieta de las personas y no los alimentos individuales, incluyendo los alimentos azucarados o altamente procesados.

Tipos de suplementos disponibles en el mercado

De acuerdo con Harvard, en el mercado existe una gran variedad de productos y recetas que aseguran estimular el sistema inmunológico. Estos van desde goteos intravenosos hasta un alto consumo de alimentos en específico. Sin embargo ninguno de estos es eficaz.

Algunos productos que prometen sin pruebas mejorar el sistema inmunológico son:

Goteos intravenosos: son fórmulas cuyos fabricantes aseguran están diseñadas para potenciar la inmunidad. Este tipo de productos requiere de la administración por parte de un profesional de la salud, implican riesgos y son costosos.

son fórmulas cuyos fabricantes aseguran están diseñadas para potenciar la inmunidad. Este tipo de productos requiere de la administración por parte de un profesional de la salud, implican riesgos y son costosos. Vitaminas y suplementos: existen opciones de todo tipo. Entre las más populares están los hechos a base de cúrcuma, cardo mariano y equinácea, a menudo en combinación con varias vitaminas.

existen opciones de todo tipo. Entre las más populares están los hechos a base de cúrcuma, cardo mariano y equinácea, a menudo en combinación con varias vitaminas. Superalimentos y alimentos a consumir y evitar: en diversos medios de comunicación se promocionan listados de productos que se deben consumir y otros más que se deben evitar. Dichas listas sugieren aumentar el consumo de arándanos, el brócoli, las espinacas, el chocolate amargo y evitar las bebidas azucaradas o las carnes altamente procesadas.

en diversos medios de comunicación se promocionan listados de productos que se deben consumir y otros más que se deben evitar. Dichas listas sugieren aumentar el consumo de arándanos, el brócoli, las espinacas, el chocolate amargo y evitar las bebidas azucaradas o las carnes altamente procesadas. Limpiezas y tratamientos détox: son propuestas de productos de limpieza y desintoxicación destinados a eliminar las toxinas del cuerpo.

¿Cómo sí es posible estimular el sistema inmunológico?

Lo mejor para la salud en general y por ende para un buen funcionamiento de la función inmunológica es seguir las siguientes recomendaciones: