Duelo por ruptura de pareja: Taller de la UNAM ayuda a reparar corazones rotos

¿Corazones rotos? Daniela tuvo una relación amorosa muy larga, un día terminó y ella cayó en una terrible depresión. La psicóloga de la UNAM, Mariana Rodríguez, señala que en algunos casos el rompimiento de un noviazgo provoca efectos negativos.

“Duré alrededor de 17 años con mi expareja y esto me generó una depresión muy grave. Me la pasaba encerrada, no me gustaba ni que amaneciera, sentía que ya se me había acabado el mundo. Ya no escuchaba la música que siempre escuchaba, de hecho yo me la pasaba acostada, ya necesitaba de la ayuda de otra persona para poder subsistir porque ni comía, todo era estar como en un hoyo, ya no tenía sentido mi vida”.

Daniela

Testimonio