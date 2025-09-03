Té de jengibre con limón: ¿cuáles son sus beneficios y propiedades curativas?

GENERANDO AUDIO...

Té de jengibre con limón, para tomar en casa. Foto: Getty

El té de jengibre con limón es un tónico natural que combina la frescura del cítrico con el poder del jengibre. Se trata de una bebida reconfortante que ofrece múltiples beneficios para la salud, pues combina las propiedades de ambos elementos, los cuales contribuyen con varios mejoramientos, como lo señala en sitio web de salud y bienestar Healthline.

Esta famosa infusión se llega a endulzar (para quien así lo prefiera) con miel o néctar de agave, para tener un toque más dulce al ingerirla y que sea del gusto de adultos y jóvenes.

Beneficios de tomar té de jengibre con limón

Alivio de la indigestión

El jengibre se utiliza desde hace siglos en la medicina alternativa por su capacidad para mejorar el vaciado retrasado del estómago. El limón, por su parte, contiene un compuesto vegetal que favorece el tránsito de los alimentos en el sistema digestivo.

Así, la combinación de ambos ingredientes en una taza de té ayuda a calmar la sensación de llenura y la incomodidad tras comidas pesadas que puede llegar a presentar una persona.

Reducción de las náuseas

El jengibre se reconoce por su capacidad para aliviar las náuseas, especialmente en el embarazo o durante tratamientos de quimioterapia. Estudios señalan que una dosis diaria de entre 1 y 1.5 gramos resulta suficiente para notar un efecto antiemético.

Aunque también hay que tomar en cuenta que no siempre previene el vómito, sí se asocia con una disminución de la sensación de malestar estomacal.

Descongestión nasal

El vapor de una infusión caliente de jengibre y limón abre las cavidades nasales y ayuda a respirar mejor. Además, la bebida reconforta la garganta irritada y suaviza el malestar producido por mucosidad. Aunque los efectos se basan en gran parte en la medicina popular, resultan útiles en épocas de resfriados, gripe o alergias.

Apoyo contra el estreñimiento

El estreñimiento aparece por factores como la falta de fibra o deshidratación. Tomar té de jengibre con limón aporta líquidos que facilitan el tránsito intestinal y suavizan las evacuaciones. Mantener una hidratación adecuada durante todo el día se considera esencial para combatir este problema digestivo.

Ayuda contra la inflamación crónica

El jengibre contiene gingerol, un compuesto con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. La inflamación crónica se relaciona con enfermedades como cáncer, Alzheimer o males cardíacos. Aunque los estudios sobre el efecto antiinflamatorio en personas ofrecen resultados mixtos, esta infusión se perfila como una ayuda natural que podría aportar beneficios adicionales a largo plazo.

Hidratación constante

Beber té de jengibre con limón significa también consumir agua, lo que contribuye a mantener hidratado el organismo. La hidratación adecuada permite que órganos vitales como los riñones, el corazón y el intestino funcionen correctamente. La cantidad de agua necesaria varía según la actividad física, la salud y los medicamentos que se consumen.

¿Qué propiedades tiene el limón?

El limón es rico en vitamina C y vitaminas del grupo B. También aporta minerales como calcio, fósforo y hierro. Además, se le atribuyen efectos antisépticos y antibacterianos, lo que ayuda en enfermedades respiratorias e inflamaciones de garganta. Su carácter antiviral refuerza el sistema inmunológico, señala el Gobierno de México.

¿Qué propiedades tiene el jengibre?

El jengibre concentra una gran cantidad de nutrientes. Aporta manganeso, hierro, magnesio, zinc, potasio, fósforo y calcio. En cuanto a vitaminas, contiene C, B1, B2, B3, B6, B9 y E. En una porción de 100 gramos se contabilizan alrededor de 336 calorías, lo que lo convierte en un alimento energético y nutritivo, así lo destaca “El poder del consumidor”.

¿Cómo hacer té de jengibre con limón en casa?

La elaboración de una porción es sencilla y práctica:

Se utiliza un trozo de raíz de jengibre fresco de aproximadamente 2.5 centímetros

Se añade medio limón cortado en cuartos, más una rodaja fresca para decorar

Se hierve una taza de agua (237 mililitros) con estos ingredientes durante 10 a 15 minutos

Para un sabor más intenso, se recomienda rallar el jengibre o añadir cáscara de limón

Finalmente, se endulza con miel o néctar de agave, y se sirve con una rodaja de limón

Una bebida versátil y saludable, pero…

El té de jengibre con limón no se presenta como una cura milagrosa, pero sí como un aliado natural que aporta bienestar. Desde favorecer la digestión, aliviar náuseas, descongestionar la nariz y contribuir a la hidratación; hasta ofrecer minerales, vitaminas y propiedades antioxidantes. Es importante recordar que, ante cualquier padecimiento, siempre se debe acudir primero con un médico.