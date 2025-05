¿Te pintas el cabello? Estos son los riesgos de usar tinte

GENERANDO AUDIO...

Pintarse o usar maquillaje para el cabello, son empleados constantemente; sin embargo, hay que señalar que existen algunos riesgos de usar tinte, pues muchas veces no se pone atención suficiente a los ingredientes que llevan dichos productos.

El cabello está formado, en su mayoría, por proteínas que lo protegen del Sol, del calor y de la humedad. Al aplicar tinte (sobre todo si es permanente o semipermanente), se levanta esa capa protectora para que los químicos entren y cambien el color, así se destaca en el sitio web healthline.com.

¿Pintarse el cabello daña?

Sí, aunque se ve bonito, el tinte modifica la estructura del cabello, y de ahí parten algunos de los riesgos de usar tinte que son más evidentes. Si bien se obtiene un color nuevo, también se observa:

Un cabello más vulnerable

Cabello más delgado y frágil

Pérdida de fuerza

Mayor daño con planchas o secadoras

Textura más áspera

¿Qué pasa si mi cabello es delgado?

Si ya se tiene el cabello delgado, o seco, el daño puede ser mucho peor. Y aunque se tenga el cabello grueso, también puede afectarse si se usan tintes fuertes o se deja mucho tiempo.

Químicos peligrosos que hay que conocer

Bleach (decolorante): se usa para aclarar el cabello, pero puede quitarle la humedad, dejarlo sin fuerza y hacerlo más sensible al calor. Entre más lo uses, más se debilita

Henna: aunque es “natural”, también puede hacer el cabello más quebradizo. Si se deja mucho tiempo, puede causar daño parecido al bleach. También puede causar alergias o irritaciones en la piel

P-fenilendiamina (PPD): es un químico común en muchos tintes. Puede causar alergias fuertes en algunas personas

Tinte claro u oscuro, ¿cuál daña más?

Aclarar (ir de oscuro a claro) daña más, porque requiere decoloración intensa; mientras que, oscurecer también puede afectar el cabello porque cambia su estructura.

Se debe tener en cuenta que todo cambio de color implica riesgo. Por eso, muchos estilistas recomiendan no hacer cambios tan drásticos de una sola vez.

¿Cómo se puede reparar el daño?

Una vez que el cabello ya está dañado, se pueden tomar medidas para cuidarlo:

Usar tintes con ingredientes acondicionadores, como proteínas de seda

Reducir el uso de calor (planchas, secadora, tenazas)

Aplicar productos protectores de calor antes de estilizar

Espaciar las sesiones de tinte para no saturar el cabello

Usar champús y acondicionadores hidratantes (los que no hacen mucha espuma suelen ser más suaves)

Elegir productos especiales para cabello teñido

Si es posible, elegir colores parecidos al tono natural para evitar agresiones mayores

Reacciones alérgicas

Uno de los riesgos de usar tinte es la reacción que se puede tener luego de la aplicación. Aunque es raro, el tinte también puede causar reacciones alérgicas peligrosas. Los primeros signos pueden ser hinchazón en los ojos o labios. Si hay dificultad para respirar, se debe acudir de inmediato al médico.

Antes de aplicar el tinte en todo el cabello, se puede hacer una prueba en una pequeña parte de la piel, pero eso no garantiza que no haya reacción.

¿Y los tintes “naturales”?

Existen opciones como los tintes vegetales (por ejemplo, henna), pero eso no significa que sean 100% seguros. También pueden dañar o causar alergias.

En resumen: pintarse el cabello puede verse bien, pero el daño es real. Si se va a hacer, lo mejor es informarse, cuidar el cabello antes y después, y no abusar. Un look nuevo no vale la pena si el precio es un cabello débil, seco y sin vida.