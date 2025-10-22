GENERANDO AUDIO...

Maxi Gómez Urquiza es una mujer sobreviviente, que recibió a los 35 años la noticia que cambiaría su vida, tenía cáncer de mama en etapa 3. Lo que comenzó como una sospecha ignorada por la juventud y la lactancia terminó por convertirse en un diagnóstico certero, que ella misma detectó al notar una molestia en su axila, pero Maxi demostró que haría lo necesario para luchar por su vida y así luchó contra la enfermedad.

“Siempre supe que iba a salir adelante”, compartió Maxi en entrevista con “A las nueve en Uno”, noticiero matutino de UnoTV con Juan Rivas y Pablo Valdés.

“El 29 de este año toqué la campana y acabé mi tratamiento activo. Ahora estoy en remisión y en chequeos constantes”, mencionó con gusto.

Para Maxi fue vital la actitud ante la adversidad, la familia, las amistades y su tribu de mujeres en tratamiento que la dejó avanzar de manera positiva.

“La red de apoyo fue fundamental. Nadie te entiende como alguien que está pasando lo mismo que tú”. Maxi Gómez Urquiza

El momento que cambió la vida de Maxi

Gómez relató que su caso comenzó con una ligera asimetría en el pecho, poco después de haber concluido la lactancia de su tercer hijo. “Me dijeron que era normal, que era parte de la lactancia. Yo llevaba una vida saludable, hacía ejercicio, no fumaba, no tomaba alcohol”, recordó.

Tras un primer ultrasonido que no mostró alteraciones, seis meses después llegó la confirmación: cáncer de mama en etapa 3. “Es importante insistir cuando algo no se siente bien, aunque te digan que todo está normal. Yo lo presentía”, afirmó.

Sobrevivir al cáncer de mama

Recibir la noticia fue un golpe duro, pero Maxi asegura que su actitud y red de apoyo fueron clave. “Lo primero que pensé fueron mis tres hijos. Siempre supe que iba a salir adelante. Lo único que podía controlar era mi actitud”, compartió.

Durante su tratamiento atravesó por quimioterapias, mastectomía, radioterapias e inmunoterapia, y destacó el papel de la ciencia y la medicina en su recuperación. “Estoy agradecida con la ciencia, porque gracias a eso me curé”, dijo.

Un proceso difícil pero no imposible

Más allá del testimonio emocional, Maxi lanza mensajes poderosos: “No eres una guerrera, solo eres una persona a la que le tocó algo difícil y puede con eso”.

También desmitificó las ideas erróneas en el Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama. Explicó que no se puede prevenir del todo.

“El llamado mes rosa no es de prevención, es de concientización”. Maxi Gómez Urquiza

Subrayó la importancia de escuchar y conocer el cuerpo a pesar de los años o las dificultades.

“Es fundamental escuchar a tu cuerpo y no confiarse por la edad”. Maxi Gómez Urquiza

Una red sólida de apoyo es fundamental

Gómez enfatizó la importancia de la salud emocional y el acompañamiento familiar y social. “Tuve una tribu de mujeres que pasaban por lo mismo. Entre nosotras nos entendíamos, incluso con humor negro, que se vuelve parte de la terapia”, contó.

Sobre los cambios físicos, reconoció que representaron un reto emocional:

“El cabello, las cejas, la piel… todo cambia. Pero es temporal. Aprendes que la vida no es solo lo físico”. Maxi Gómez Urquiza

Un mensaje para quienes viven con cáncer de mama

Hoy, Maxi vive entre estudios de seguimiento y la ansiedad de lo incierto. “El cáncer cambia todo, pero también te da una nueva vida con envoltorio horrible”, señaló entre risas.

Maxi compartió tres consejos para quienes enfrentan un diagnóstico de cáncer:

“Eres mucho más fuerte de lo que crees” “Vale la pena vivir la vida, incluso enferma” “La gente te quiere y te necesita, por eso vale la pena luchar”

Para los familiares, Maxi pidió empatía y presencia:

“No saben cuánto ayuda un abrazo. No hay que ignorar la enfermedad; hay que acompañarla. El cáncer afecta a toda la familia y se supera en equipo”. Maxi Gómez Urquiza

Finalmente, Maxi Gómez reflexionó sobre una expresión común en los medios: “Perdió la batalla contra el cáncer.”

“Esa frase no es cierta. Nadie pierde. Todos luchamos igual. Si alguien no sobrevive, no es por falta de fuerza, sino por azar biológico. La ciencia te salva, y por eso hay que apoyarla”, concluyó.

Gómez se encuentra en remisión, tiene aún por delante cinco años de chequeos que forman parte del seguimiento de salud necesario luego del tratamiento contra el cáncer y sigue su vida en compañía de toda su familia.