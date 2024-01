¿Tienes alguna adicción? No la enfrentes en soledad

El temor a estar sola y las emociones guardadas llevaron a Rocío a refugiarse en las adicciones. Luego de varios años, se acercó al Hospital de Especialidades Toxicológicas y desde el 2017 está en tratamiento.

“El integrarme con ellos, comenzar a platicar con ellos fue algo padre porque me transmiten sus experiencias. Y me puedo expresar donde nadie me señala”. Rocío Paciente en rehabilitación

Minerva Vargas, directora del hospital, señala que el alcoholismo es la enfermedad más frecuente entre los pacientes del lugar.

“Desafortunadamente, ya cuando se dan cuenta, ya no tienen control del consumo.La soledad en el adulto mayor, las enfermedades, eso genera también depresión en el adulto y lógicamente la búsqueda de alguna sustancia que lo haga sentir bien”. Minerva Vargas | Directora, Hospital de Especialidades Toxicológicas Venustiano Carranza

Las autoridades llaman a la población a pedir ayuda en estos casos.

El Hospital de Especialidades Toxicológicas brinda atención a cualquier persona con adicciones de manera gratuita. El único requisito es venir a solicitar la ayuda y posteriormente se les hará una valoración.



“Qué es lo que hacemos, qué se valora tanto por el psiquiatra, por el psicólogo por la parte de si amerita algún otro tratamiento y tenemos los hospitales de red qué nos apoyan”. Minerva Vargas | Directora, Hospital de Especialidades Toxicológicas Venustiano Carranza



Para Rocío, expresar su sentir es una de las mejores herramientas.

“¿Qué significa adicción? Sin habla. La adicción quiere decir sin hablar, todo te lo vas guardando, entonces es una olla exprés y cuando ves, explotas.” Rocío Paciente en rehabilitación