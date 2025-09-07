¿Tienes diabetes? Así puedes disfrutar la fiestas patrias sanamente

GENERANDO AUDIO...

Las Fiestas Patrias del mes de septiembre en México son sinónimo de tradición y deliciosos platillos propios de la gastronomía mexicana. Por ello, médicos, especialistas dieron una serie de recomendaciones para que las personas con diabetes puedan disfrutar de estas celebraciones de una forma segura.

Y es que, de no controlar la glucosa, pueden presentarse, además de altas de azúcar, hipoglucemias, las cuales pueden comprometer la salud de las personas.

¿Cómo cuidarse en fiestas patrias?

“Lo importante es que las fiestas no sean motivo de olvidos o descuidos al momento de administrarse el medicamento. Hay que tener todos los insumos necesarios a la mano para hacerlo correctamente, en los momentos indicados y que no haya contratiempos”, dijo Mariana Buss, gerente médica para Embecta.

Así como monitorear la glucosa con mayor frecuencia, especialmente si se va a cambiar la alimentación habitual, a consumir alcohol o trasnochar.

Otras recomendaciones que dio la especialista son:

Evitar o moderar el consumo de bebidas alcohólicas.

colaciones para la cena principal, y entonces, elegir las opciones que más se apeguen al plan de alimentación, cuidando las porciones. Tener siempre a la mano una fuente de glucosa de acción rápida, como tabletas

de glucosa, jugo de frutas o refresco (que no sean bajos en calorías ni bajos de azúcar). Informa a los presentes sobre tu condición para que puedan reaccionar y ayudar si

se presenta riesgo o síntomas de hipoglucemia.

“No hay tradición más valiosa que cuidar de uno mismo. Tomando decisiones informadas, las fiestas pueden disfrutarse sin comprometer el control glucémico. Un episodio de hipoglucemia no debe tomarse a la ligera, requiere atención médica inmediata y apego total a las recomendaciones del especialista”, indicó.

¿Qué es una hipoglucemia?

Una hipoglucemia es la concentración baja de glucosa en la sangre, que se presenta cuando ésta cae por debajo de lo que es sano para una persona. Por lo general, esto significa una lectura de glucosa inferior a 70 mg/dl.

Sin embargo, esta cifra podría ser diferente para cada persona, por lo tanto, cada quien debe consultar con su médico o equipo de profesionales de la salud para saber cuándo se considera que tiene una concentración baja de glucosa en la sangre.



