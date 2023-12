Timo, un órgano que se creía “inútil” puede ser clave en afecciones como el cáncer

Hasta ahora se desconoce la función del timo. | Foto: Shutterstock.

Un órgano que se consideraba “inútil” porque no se tiene una idea clara sobre su función, podría ser la clave para mantener la competencia inmunológica y la salud general, aseguró un estudio publicado en la revista especializada The New England Journal of Medicine.

En el estudio, los investigadores evaluaron el riesgo de muerte, cáncer y enfermedades autoinmunes entre pacientes adultos que se habían sometido a timectomía, extirpación del timo, y personas que se habían sometido a una cirugía cardiotorácica similar, pero sin timectomía.

Según los resultados, la mortalidad por todas las causas fue mayor en el grupo al que se le extirpó el timo, que en quienes lo conservaron. En cuanto al riesgo de padecer una enfermedad autoinmune, el estudio reveló que no había diferencias sustanciales entre ambos grupos de pacientes. Sin embargo, se encontró una diferencia cuando se excluyeron los pacientes con infección preoperatoria, cáncer o enfermedad autoinmune.

De acuerdo con los resultados, los expertos concluyeron que la mortalidad por todas las causas y el riesgo de cáncer fueron mayores entre los pacientes a los que les fue extirpado el timo y que la timectomía también pareció estar asociada con un mayor riesgo de enfermedad autoinmune.

Para saber esto, los científicos analizaron a mil 420 pacientes sometidos a una cirugía de extirpación de timo y seis mil 21 pacientes de control, dando un seguimiento de cinco años.

¿Qué es el timo?

El timo es un órgano pequeño ubicado en la parte superior del pecho, bajo el esternón. Elabora glóbulos blancos, que se llaman linfocitos; los cuales protegen el cuerpo contra las infecciones. Además, constituye el principal sitio de diferenciación y maduración de las células T

Es un órgano grueso y bilobulado, rodeado de una cápsula de tejido conectivo laxo. Cada lóbulo está dividido en lobulillos, por tabiques fibrosos y organizados en dos compartimentos: corteza y médula, indica un artículo publicado en la Revista Cubana de Hematología, Inmunología y Hemoterapia.