¿Tomar dos tazas de chocolate caliente reduce el riesgo de enfermedades cardiacas?

Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

Un médico a través de Instagram publicó que tomar “dos tazas de chocolate caliente duplican el número de células madre que circulan por los vasos sanguíneos y multiplican por dos la resistencia de los vasos sanguíneos en el transcurso de un mes”, lo que por consecuencia reduciría el riesgo de morir a causa de una enfermedad cardiovascular.

Pero, ¿es esto cierto?, es el chocolate un alimento saludable y no sólo una golosina. Esto es lo que dice la ciencia.

¿Tomar chocolate reduce el riesgo de enfermedad cardiaca?

De acuerdo con los expertos, es importante entender que existe una diferencia entre el chocolate y el cacao. Ya que el primero hace referencia al producto que se elabora al mezclar cacao con otros ingredientes como azúcar y leche, mientras que el cacao es es el fruto del árbol y sus derivados crudos.

En este sentido es posible afirmar que “el cacao tiene beneficios para la salud, tanto física como anímica”, según indica María del Carmen Iñárritu, profesora del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“El cacao contiene fitoquímicos, sustancias antioxidantes que elabora la planta para su protección, y que en el ser humano tienen un efecto antiinflamatorio.También posee óxido nítrico, que mejora el flujo sanguíneo de las venas, y en consecuencia hay menor reproducción de coágulos sanguíneos que podrían causar embolias. De esta manera, ayuda a la salud cardiovascular y mejora la presión arterial”, aseguró Iñárritu.

“Con mejor flujo sanguíneo hay una buena función cognitiva de la memoria, además, se da una neurogénesis (proceso en el que se generan nuevas neuronas) y ayuda a que disminuya la neurodegeneración (pérdida de neuronas). De hecho, mejora la memoria y la cognición, sobre todo en personas adultas mayores”. María del Carmen Iñárritu, UNAM

Por su parte, los antioxidantes protegen las membranas celulares y ayudan a que disminuya el daño celular. También contiene fibra y sustancias que mejoran la flora intestinal y al mismo tiempo ayudan a reforzar el sistema inmune.

Comerlo o no comerlo, ¡esa es la cuestión!

Para obtener los beneficios del cacao al comer chocolate es necesario que su composición sea de más del 80% de cacao, aunque idealmente debe ser 100% cacao.

“Para adquirir el chocolate saludable del que estamos hablando es realmente importante prestar atención a los detalles y a la calidad de lo que realmente le vamos a dar al cuerpo cuerpo, porque eso va a influir en cómo el cuerpo responde a ese alimento”, concluye el doctor Li en su publicación en redes sociales.