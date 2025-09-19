Tomar paracetamol, dormir y otros errores comunes que debes evitar si te vas a vacunar contra la influenza

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro / Archivo

La temporada de influenza, que suele durar de octubre a mayo, puede ser grave, alertó el Dr. Bruce Hirsch, especialista en enfermedades infecciosas de Northwell Health. Por ello, el experto reveló algunos errores comunes que cometen las personas al vacunarse de la influenza.

La influenza es una enfermedad respiratoria que se presenta principalmente en los meses de otoño e invierno y se transmite de persona a persona a través de gotitas de saliva, o por contacto con superficies contaminadas. Los síntomas comunes incluyen fiebre, tos, dolor de cabeza, muscular y de garganta.

Los errores comunes que debes evitar si te vacunas contra la influenza

Vacunarse con demasiada antelación. El Dr. Bruce Hirsch destacó que “la protección de la vacuna contra la influenza es mejor en los primeros dos meses después de la vacunación, pero luego disminuye”, dijo Hirsch a The New York Post.

Según el médico, el tiempo ideal para vacunarse son dos semanas antes de la temporada de influenza.

“Se recomienda vacunarse contra la influenza a finales de octubre o principios de noviembre”. Dr. Bruce Hirsch, especialista en enfermedades infecciosas

Tomar paracetamol antes de la vacuna. Algunas investigaciones sugieren que tomar medicamentos como el paracetamol puede debilitar la potencia de la vacuna y afectar negativamente su respuesta inmune.

“Puedes tomarla después, si tienes dolor, fiebre o molestias con la vacuna”, dijo Hirsch.

Descansar después de la vacuna. El especialista destacó que las investigaciones han demostrado que estar activos después de recibir la vacuna contra la influenza puede mejorar su eficacia.

Un estudio de 2022 reveló que las personas que hicieron ejercicio durante 90 minutos después de recibir la inyección tuvieron una respuesta de anticuerpos más fuerte durante las siguientes cuatro semanas en comparación con aquellos que simplemente se sentaron o volvieron a su rutina habitual.

Otros errores que debes evitar

La Asociación Médica Estadounidense (AMA) también destacó otros errores que suelen ser comunes por falta de información relacionada con las vacunas.

No aplicarse la vacuna contra la influenza porque también se va a vacunar contra el COVID-19 . La vacuna actualizada contra la COVID-19 puede administrarse de forma conjunta con la de influenza.

. La vacuna actualizada contra la puede administrarse de forma conjunta con la de influenza. Si tengo gripe no puedo vacunar. Las personas con enfermedades leves, como un resfriado, pueden vacunarse.

Por su parte, Medline, la principal base de datos bibliográfica de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos agregó que solo las personas que están moderadamente o gravemente enfermas, por lo general, deben esperar a recuperarse antes de recibir la vacuna contra la influenza. Pero recomendó siempre consultar a un especialista médico.