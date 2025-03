¡Tomar un refresco diario puede ser mortal! Bebidas azucaradas aumentan el riesgo de cáncer bucal

GENERANDO AUDIO...

Foto: Pexels/Ilustrativa.

Un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Washington reveló que las bebidas azucaradas como los refrescos, podrían aumentar el riesgo de padecer cáncer bucal.

Según los expertos, las personas que consumen una o más bebidas azucaradas diariamente tienen 4.87 veces más probabilidades de desarrollar cáncer bucal, que aquellas que bebían menos de una bebida azucarada al mes.

Incluso, indicaron que, las personas que no bebían alcohol y no fumaban o fumaban poco, pero consumían una o más bebidas azucaradas diariamente, tenían un riesgo 5.46 veces mayor de cáncer oral que las que bebían menos de una bebida azucarada al mes.

No obstante, los investigadores subrayaron que el estudio no muestra una relación causal directa, ya que podrían estar involucrados otros factores que no han sido considerados. Sin embargo, la asociación es lo suficientemente sólida como para sugerir que existe alguna relación.

Incidencia de cáncer bucal está aumentando sin factores de riesgo tradicionales

“La incidencia del cáncer de cavidad oral está aumentando entre los no fumadores y los individuos jóvenes sin factores de riesgo tradicionales en todo el mundo”, dijeron los investigadores en su artículo publicado en la revista especializada JAMA Otolaryngology Head & Neck Surgery.

Y es que, tradicionalmente, el cáncer oral se asocia a factores de riesgo como fumar o masticar tabaco, el consumo excesivo de alcohol y la infección por el virus del papiloma humano (VPH).

Uno de los motivos con los que se ha justificado el aumento en la incidencia de cáncer bucal en personas más jóvenes es el cambio en los hábitos alimenticios, ya que se considera que actualmente hay un mayor consumo de alimentos poco saludables que podrían estar desencadenando respuestas inflamatorias a largo plazo del sistema inmunitario, indicaron los especialistas.

“El patrón alimentario occidental se reconoce cada vez más como un factor de riesgo para el cáncer del tracto gastrointestinal y se caracteriza por un alto consumo de grasas saturadas, alimentos procesados ​​y azúcares añadidos“, escribieron los investigadores.

“Nuestra hipótesis es que las dietas con mayor contenido de azúcar añadido pueden contribuir a la inflamación crónica, lo que, a su vez, puede contribuir al riesgo de cáncer bucal“, agregaron.

¿Cómo fue posible saber esto?

Los investigadores analizaron las cifras de una base de datos de salud pública y examinaron registros de los hábitos alimentarios de 162 mil 602 mujeres, 124 de las cuales desarrollaron cáncer oral durante un periodo de 30 años.

A pesar de sus hallazgos, los investigadores resaltaron que su estudio tiene algunas limitaciones, ya que sólo se analizaron datos de mujeres y cubre un número relativamente bajo de casos de cáncer. De ahí que estén interesados ​​en que se recopilen y evalúen más datos sobre este posible vínculo.