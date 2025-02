¿Tos?: ¿por qué no se quita y qué debes hacer?

La temporada invernal está por terminar. Sin embargo, especialistas en salud aseguran que los casos de enfermedades respiratorias y otros padecimientos como la tos persistente continúan.

Tal es el caso de María del Socorro Aguilar, una paciente del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), quien aseguró a Unotv.com que los síntomas de su tos, incluso, han aumentado.



“Me da tanta tos que se me salen las lágrimas, no puedo respirar, se me cierra la garganta, porque siento que no me sale la flema que la tengo atorada”.

María del Socorro Aguilar, paciente del INER