¿Se te sube el muerto? Trastornos del sueño pueden detonar enfermedades

Raúl tiene diabetes, constantemente sufre de parálisis del sueño o como se dice popularmente “se le sube el muerto”.

“Sí, he tenido esa sensación de temor, de que no me puedo mover, como si estuviera esclavizado en la cama”, cuenta Raúl a UnoTV.

La sensación puede ser atemorizante y no se trata de un problema menor. La parálisis del sueño puede estar relacionada con el desarrollo de otras enfermedades, en especial, neurodegenerativas, como el Alzheimer.

“Si alguien no duerme toda una noche, sus niveles en el sistema nervioso central del líquido cefalorraquídeo y de beta amiloide, que es una proteína de desecho, se incrementa muchísimo, casi se duplica y esta proteína es famosa porque es parte importante de la patología de la enfermedad de Alzheimer”, señala Carlos Castillo, neurofisiólogo de la Unidad de Trastornos de Movimiento y Sueño del Hospital Ajusco Medio.

Síntomas del Alzheimer

Deterioro cognitivo

Desorientación espacio-tiempo

Dificultad para expresarse

Alteraciones del sueño

“En los pacientes con Alzheimer, una de las primeras manifestaciones son las alteraciones del sueño”, enfatiza el neurofisiológico Carlos Castillo.

Otro trastorno neurodegenerativo asociado al mal dormir, es el Conductual del Sueño “R” o por sus siglas en inglés, RBD.

“Cuando el cerebro debe estar desconectado y está encendido, se presenta el RBD o el Trastorno Conductual del Sueño R”, detalla Carlos Castillo.

El RBD es sentirse fuera de uno mismo al dormir: “Yo sentí que dejaba mi cuerpo, porque volteé y estaba yo dormido”, narra el paciente Alfonso Fernández.

Este trastorno se asocia al desarrollo de Parkinson.

“Hay acumulación de proteínas de desecho específicamente de alfa-sinucleína y hay disminución de la producción de dopamina, y hay la muerte de neuronas que producen dopamina y, por lo tanto, hay menos dopamina en el sistema y facilita que se presente el Parkinson”, señala el experto Carlos Castillo.

Los trastornos del sueño son una alerta: “Lo estamos aprovechando para estudiar antes de que haya manifestaciones clínicas de Parkinson o Alzheimer y si ya sabemos que es muy probable que le vaya a dar, damos tratamiento para prevenir”, específica Carlos Castillo.