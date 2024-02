Trastorno por deseo sexual hipoactivo, ¿qué es y cómo afecta tu vida sexual?

El deseo sexual es una parte fundamental de la vida humana, pero cuando este se ve disminuido de forma significativa y persistente, puede estar presente el trastorno por deseo sexual hipoactivo (TDSH). El ginecólogo y obstetra Víctor Marín explicó a Unotv.com qué es este padecimiento y cómo afecta la salud de quien lo sufre.

El trastorno por deseo sexual hipoactivo se caracteriza por una falta de interés o deseo sexual que causa malestar en la persona que lo padece. Afecta tanto a hombres como a mujeres y puede presentarse en cualquier etapa de la vida, aunque es más común en la adultez.

Marín Cantú señaló que el trastorno por deseo sexual hipoactivo es la causa más frecuente de disfunción sexual y se caracteriza por que quien lo padece “no tiene la idea o intención de tener una relación sexual“. De acuerdo con el especialista, “esto se da sobre todo en mujeres que previamente tuvieron una buena vida sexual, un buen deseo sexual y que en los últimos seis meses tiene una disminución en la producción de hormonas de hidroepiandosterona”.

“Si nosotros le preguntáramos a esta esta mujer, no solamente no tiene la intención, no tiene el deseo, rechaza el contacto, si llegase a tener relaciones va a tener una relación molesta, incómoda, dolorosa y no la va a disfrutar porque tiene los efectos de una disminución importante de las hormonas sexuales y esto provoca no solamente la disminución del deseo, sino también sequedad genital que le impide disfrutar una relación”.

Víctor Marín Cantú, ginecólogo y obstetra