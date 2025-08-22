GENERANDO AUDIO...

México entre los países con más medicamentos falsificados. FOTO: AFP

La Dirección de Seguridad de MSD México y Centroamérica, alertó sobre el comercio ilegal de medicamentos en México y el mundo, al considerar que nuestro país ocupa el quinto lugar en comercio ilegal.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México ocupa un lugar importante a nivel mundial en comercio ilegal de medicamentos, solo detrás de Estados Unidos, India, China y Turquía.

Medicinas falsas en México

El director de Seguridad de MSD, Felipe Alvarado, explicó que el problema de medicamentos falsos es grave:

“Tres de cada 10 medicamentos que podemos encontrar en la calle pueden ser falsificados”. Felipe Alvarado, director de Seguridad de MSD

Este delito no solo afecta a pacientes que buscan medicinas de alto costo, también impacta el abasto en hospitales públicos.

Un ejemplo documentado por Cofepris y MSD: una caja original contenía únicamente paracetamol en lugar del medicamento oncológico que debía distribuirse.

¿Cómo operan las medicinas falsas?

El fenómeno se expande a través de redes sociales y páginas no verificadas. Pacientes, como Francisco Jiménez, cuentan que los oncológicos suelen ofrecerse a bajo costo en internet, pero representan un alto riesgo:

“Más que nada los oncológicos, es el medicamento más caro… lo he tratado de ver en redes sociales que lo dan más económico, pero también es un riesgo, hasta 70% más barato”. Francisco Jiménez, Sondeo.

Según expertos, los precios sospechosamente bajos y las presentaciones con defectos en empaques, hologramas o códigos de lote son señales claras de falsificación.

Recomendaciones para detectar medicamentos falsificados

MSD compartió los principales métodos para identificar un medicamento legal:

Revisar que número de lote, caducidad y códigos no se borren con facilidad

no se borren con facilidad Confirmar que la caja, blíster y empaque tengan impresión nítida

Verificar que los hologramas no estén rotos y contengan microtextos

Corroborar que el logo del laboratorio y la marca coincidan tanto en empaques interiores como exteriores

coincidan tanto en empaques interiores como exteriores Observar que la forma, tamaño y sabor del medicamento sean consistentes

Desconfiar si el precio es demasiado bajo o si se ofrece en redes sociales

Además, expertos recomiendan destruir los empaques una vez terminado el tratamiento, para evitar su reutilización en el mercado ilegal.

“Crear el hábito de destruir los empaques, leer lo que tenemos en las manos y conocer nuestros productos”, subrayó Felipe Alvarado, de MSD.

El comercio ilegal de medicamentos es un delito global que México enfrenta con vigilancia sanitaria, pero requiere de la colaboración de hospitales, autoridades y consumidores.

Mientras tanto, especialistas insisten en que comprar en farmacias autorizadas y revisar los empaques es la mejor defensa contra medicamentos falsificados.