Tylenol bajo fuego: Trump anunciará vínculo entre paracetamol y autismo, expertos advierten que falta evidencia

Donald Trump podría anunciar una relación entre Tylenol y el autismo.

El Gobierno de Donald Trump podría anunciar este lunes 22 de septiembre un supuesto vínculo entre el uso del Tylenol (paracetamol) con el desarrollo de autismo durante el embarazo, una afirmación que muchos investigadores cuestionan, ya que destacan que no existen pruebas sólidas.

Tylenol es una marca popular de analgésicos que se vende en Estados Unidos. Su ingrediente activo es el acetaminofeno, también conocido como paracetamol en otras regiones como México.

Sobre el anuncio, Trump compartió este domingo que daría un mensaje “increíble” sobre el autismo y afirmó que este trastorno estaba “fuera de control”, pero que ahora podrían tener una razón para ello.

Por su parte, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ha prometido en diferentes ocasiones que encontrará la causa del autismo y lleva tiempo sugiriendo, sin pruebas científicas, que está relacionado con las vacunas. El funcionario también relacionó este trastorno con una toxina ambiental.

La respuesta de expertos ante el posible anuncio de Donald Trump respecto al Tylenol (paracetamol)

Algunos estudios han demostrado una relación entre el consumo de Tylenol en mujeres embarazadas y el autismo, pero estos hallazgos son inconsistentes y no concluyentes, advirtieron expertos como la ministra de Sanidad de España, Mónica García.

“No hay ningún aval científico” que certifique que existe una relación causal entre el uso del paracetamol en el embarazo y el desarrollo de autismo en el bebé, retomó Europa Press.

“No hay ninguna evidencia al respecto y mucho menos con el paracetamol. Esto pone en alerta a las mujeres embarazadas que tienen dentro de su arsenal terapéutico para tratar el dolor el paracetamol, como uno de los fármacos más seguros”, dijo la experta.

En su opinión, el presidente estadounidense “ejerce la pseudopolítica, ejerciendo la pseudociencia”, y, en lo que respecta a este anuncio, señaló que “es grave y es irresponsable”.

¿De dónde viene este supuesto vínculo entre el Tylenol y al autismo?

Un reciente estudio de la Escuela de Medicina Icahn del Monte Sinaí reveló que “la exposición prenatal al acetaminofeno puede aumentar el riesgo de trastornos del neurodesarrollo, como el trastorno del espectro autista y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), en niños”.

“Nuestros hallazgos muestran que los estudios de mayor calidad tienen mayor probabilidad de demostrar una relación entre la exposición prenatal al acetaminofeno y un mayor riesgo de autismo y TDAH”, afirmó el Dr. Diddier Prada, profesor en la Escuela de Medicina Icahn del Monte Sinaí.

“Dado el uso generalizado de este medicamento, incluso un pequeño aumento del riesgo podría tener importantes implicaciones para la salud pública”. Dr. Diddier Prada, Escuela de Medicina Icahn del Monte Sinaí

El estudio, publicado en BMC Environmental Health , destacó que el Tylenol (paracetamol) es el analgésico de venta libre más utilizado durante el embarazo, aseguró Monte Sinaí.

La investigación, que analizó más de 46 estudios con datos de más de 100 mil participantes de varios países, subrayó la necesidad de actuar con cautela y realizar más estudios.

Otros estudios no han encontrado relación

Sin embargo, otro estudio publicado en 2024 no encontró relación entre la exposición al Tylenol y el autismo.

“No hay evidencia sólida ni estudios convincentes que sugieran que existe una relación causal”, afirmó Monique Botha, profesora de psicología social y del desarrollo en la Universidad de Durham.

El Dr. Botha agregó que el alivio del dolor para las mujeres embarazadas es “lamentablemente deficiente”, siendo el Tylenol una de las únicas opciones seguras para la población.

Los diagnósticos de autismo aumentaron considerablemente en el 2022, según un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

¿Qué es el autismo?

El trastorno del espectro autista (TEA) afecta a personas de todas las edades alrededor del mundo. Esta condición se caracteriza por deficiencias en la comunicación e interacción social, además de comportamientos, intereses y actividades repetitivas o restringidas, destacó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En el ámbito mundial, se estima que aproximadamente 1 de cada 100 personas podría estar afectada por el TEA, con variaciones en las tasas de prevalencia según la región geográfica. Por ejemplo, en Estados Unidos, la tasa es de 1 por cada 36 infantes, mientras que en México, un estudio en León, Guanajuato, sugiere una prevalencia del 0.87 %, o sea 1 por cada 115.

El autismo se diagnostica cuatro veces más en hombres que en mujeres, lo que sugiere que factores genéticos, neurobiológicos e incluso sociales podrían estar influyendo en estas diferencias.