UE prohibió el uso de las sustancias para uñas. FOTO: Getty Images

La Comisión Europea (UE) prohibió dos sustancias consideradas tóxicas en algunos cosméticos utilizados comúnmente en esmaltes y geles para uñas. La medida entró en vigor este lunes 1 de septiembre de 2025.

Con la resolución, aprobada bajo el Reglamento 2025/877 de la UE, ningún país miembro podrá seguir utilizando dichos compuestos en la elaboración de productos cosméticos.

¿Cuáles son las sustancias prohibidas por la UE?

Se trata del óxido de difenilfosfina (TPO) y del dimetil-p-toluidina (DMTA), clasificados ahora por la Unión Europea como sustancias “carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción”.

La prohibición fue avalada en mayo de 2025 y se suma como actualización al Reglamento 1223/2009, que regula la seguridad de cosméticos en Europa.

Riesgos del TPO y DMTA en estudios científicos

Un estudio dirigido por el Dr. C. Herbert, del Southern Research Institute, identificó efectos carcinógenos del DMTA en pruebas con roedores.

De acuerdo con el informe, se observaron lesiones en:

Hígado de ratas y ratones macho y hembra

de ratas y ratones macho y hembra Cavidad nasal de ratas de ambos sexos

de ratas de ambos sexos Pulmón y estómago anterior en ratones hembra

El documento sirvió como alerta temprana sobre posibles toxicidades en algunos órganos y efectos cancerígenos tras exposiciones prolongadas.

Expertos advierten riesgos para profesionales de uñas

El medio El País compartió la opinión de Miguel Motas, profesor de Toxicología en la Universidad de Murcia, quien explicó que los riesgos afectan principalmente a los profesionales que trabajan en salones de uñas.

El óxido de difenilfosfina (TPO) , usado como fotoiniciador, puede inhalarse y entrar en contacto con la piel durante su aplicación

, usado como fotoiniciador, puede inhalarse y entrar en contacto con la piel durante su aplicación El dimetil-p-toluidina (DMTA), que activa adhesivos y endurece el gel, se considera aún más peligroso, pues está incluido en la categoría CMR 1B, es decir, sustancias presuntamente carcinógenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción

Con esta medida, la Unión Europea busca reducir riesgos sanitarios asociados al uso prolongado de estos químicos en cosméticos. La disposición es de cumplimiento obligatorio en los 27 Estados miembros, lo que implica ajustes inmediatos en la industria de productos para uñas.