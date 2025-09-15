GENERANDO AUDIO...

Un hombre inmunodeprimido sufrió COVID-19 aguda durante más de 750 días, es decir, dos años y 20 días. Durante este tiempo, experimentó síntomas respiratorios persistentes y fue hospitalizado cinco veces antes de fallecer debido a causas ajenas a la infección, de acuerdo con un estudio publicado en la revista científica The Lancet.

“En este estudio, caracterizamos la infección persistente y la evolución viral del SARS-CoV-2 durante más de 750 días en una persona con infección avanzada por VIH”. Fragmento del estudio publicado en The Lancet

No fue un caso de “long-COVID” o “COVID prolongado”

La condición del hombre estudiado para el estudio publicado este mes no se trató de un caso de “long COVID” o “COVID prolongado“.

El Long COVID es un conjunto de síntomas que se presentan de manera persistente o a largo plazo después de la recuperación inicial de la enfermedad, según el Tecnológico de Monterrey.

Sin embargo, el caso en cuestión nunca se recuperó de la infección, sino que la fase viral del SARS-CoV-2 se prolongó durante 750 días.

A pesar de que esta infección persistente se presentó en una persona inmunocomprometida, este caso puede tener implicaciones directas para la población en general, según dijo el investigador William Hanage a Sophia Abene en Contagion Live.

“Las infecciones a largo plazo permiten al virus explorar maneras de infectar las células de manera más eficiente, y [este estudio] refuerza la evidencia de que han surgido variantes más transmisibles de dichas infecciones”. William Hanage, epidemiólogo de la Universidad de Harvard,

Por lo tanto, “tratar eficazmente estos casos es una prioridad tanto para la salud individual como para la de la comunidad”, de acuerdo con el propio especialista.

“Erradicar estas infecciones debería ser una prioridad para los sistemas de salud“, concluyeron los investigadores a cargo del estudio.

Para reducir la probabilidad de mutaciones problemáticas, médicos e investigadores instan a las comunidades a mantener la vacunación y seguir usando mascarillas en espacios cerrados y concurridos, según el portal Science Alert.

¿Qué se sabe del hombre que tuvo COVID-19 por casi dos años?

El paciente tenía VIH-1 avanzado y habría contraído el COVID-19 a mediados de mayo de 2020, aunque fue diagnosticado hasta septiembre de ese mismo año, según el estudio.

Los investigadores precisaron que no recibió terapia antirretroviral ni accedió a la atención médica necesaria a pesar de sufrir:

Síntomas respiratorios

Dolores de cabeza

Dolores corporales

Debilidad

Fuente: The Lancet

El estudio muestra que el paciente de 41 años tenía solo 35 células T inmunitarias auxiliares por microlitro de sangre, cuando el rango saludable es de 500 a mil 500. Esto explicaría cómo el virus persistió por 750 días.

Sin embargo, “la ausencia inferida de infecciones posteriores podría indicar una pérdida de transmisibilidad durante la adaptación a un solo huésped”, según la investigación de la bioinformática de la Universidad de Boston, Joseline Velasquez-Reyes y sus colegas.

El análisis genético de las muestras virales del paciente, realizado por Velasquez-Reyes y su equipo, entre marzo de 2021 y julio de 2022, reveló la actividad del virus durante su extensa invasión.

La tasa de mutación del virus en el paciente resultó ser similar a la observada habitualmente en una comunidad. Algunas de estas mutaciones eran muy familiares.

Las mutaciones de la espícula coincidían en posiciones con las observadas en la variante Ómicron del SARS-CoV-2, por ejemplo.

En una sola persona, los mismos tipos de mutaciones que llevaron a la aparición de la variante Ómicron, de multiplicación más rápida, estaban en vías de repetirse.

Esto respalda la teoría de que los cambios similares a los ómicrones se desarrollaron a partir de las presiones de selección que el virus experimenta dentro de nuestros cuerpos, explican los investigadores.