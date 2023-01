UNAM advierte sobre repunte de enfermedades de transmisión sexual, ¿por qué sucede?

La UNAM estima un aumento aún mayor de casos de ETS. | Foto: Getty Images.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtió que durante las últimas semanas se ha visto en varios países, México incluido, un incremento importante de Infecciones de Transmisión Sexual (ETS), lo cual puede condicionar embarazos no deseados y secuelas que pueden durar toda la vida.

Guadalupe Soto Estrada, especialista en epidemiología aplicada de la UNAM, señaló que si bien antes de la pandemia de COVID-19 había un ritmo constante en el aumento de todas las Enfermedades de Transmisión Sexual en el país, el confinamiento causó una disminución muy importante en el número de casos debido a que algunas personas no fueron diagnosticadas oportunamente.

En 2021, a medida que terminaba el confinamiento, los números comenzaron a aumentar paulatinamente. Mientras que para 2022 algunas Enfermedades de Transmisión Sexual tuvieron un incremento bastante importante.

Sin embargo, la tendencia, dice Soto Estrada, es que aumenten los casos, porque al salir del confinamiento las personas retoman actividades, incluidas las relaciones sexuales de riesgo.

“En general, las infecciones de transmisión sexual son un foco rojo. Sabemos que hay un subregistro muy importante de VIH, pero estamos previendo que los casos aumenten el próximo año. Creo que 2023 va a ser el momento de oportunidad, pero también el momento de mayor riesgo”, indicó la académica.

También resaltó que, según un artículo publicado en Inglaterra (Can Sexually Transmitted Diseases Cause Mental Illness?), el incremento en las infecciones de transmisión sexual podría estar relacionado con los problemas de salud mental que estamos teniendo, porque hay más desazón, ansiedad y más soledad, lo que incrementa las conductas de riesgo.

¿Cuánto aumentaron las ETS hasta 2022?

Según datos del boletín de la Dirección General de Epidemiología, en la semana 47 de 2021 se registraron nueve mil 45 casos de gonorrea, mientras que en la misma semana pero de 2022 se reportaron 10 mil casos.

Lo mismo ocurrió con la sífilis adquirida, de la que había nueve mil 515 casos, y en 2022 se reportaron más de 14 mil.

En el caso del herpes, en 2021 hubo seis mil 609 casos, pero en 2022 fueron poco más de ocho mil, mientras que en el caso de la vulvovaginitis, que afecta más a las mujeres jóvenes, en 2021, hubo 426 mil 009 casos, pero en 2022 se rebasaron los 458 mil.

Respecto a los casos de VIH, en 2021 se habían registrado 12 mil 472 y para 2022, la cifra se aproximó a 15 mil.

Enfermedades de Transmisión Sexual bajo vigilancia

Actualmente, las Enfermedades de Transmisión Sexual que se mantienen bajo vigilancia son:

Sífilis

Gonorrea

Chancro

Linfogranuloma venéreo

Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)

Adultos jóvenes los más afectados por las Enfermedades de Transmisión Sexual

En México, el aumento de las ETS afecta principalmente al grupo de adolescentes y adultos jóvenes, cuyas edades están entre 18 y 45 años, un rango de edad amplio en el que la gente está en la etapa reproductiva y sexualmente activa, indicó la académica de la UNAM.

Los adolescentes son el segundo grupo de importancia porque no sólo están en riesgo de contraer una infección, sino también de embarazos no deseados, sobre todo en menores de 18 años, quienes durante este tiempo no han tenido información ni acceso a los servicios médicos.

La especialista también destacó que no se debe perder de vista a los grupos específicos de riesgo, por ejemplo, los y las trabajadoras sexuales y personas que tienen relaciones con varias parejas simultáneamente, explica la académica.