UNAM alerta sobre efectos a la salud por islas de calor en México

Las personas con enfermedades crónicas pueden resultar afectadas.Foto:Shutterstock.

Las Islas de Calor Urbano (ICU) llegan afectar la salud de los habitantes de las ciudades, que representan más de la mitad de la población mundial, informa la UNAM.

De acuerdo con especialistas de la universidad, las Islas de Calor Urbano (ICU) son un fenómeno común en el que las temperaturas de la superficie y el aire son más altas en las áreas urbanas que en las zonas rurales circundantes.

“Pueden formarse bajo una variedad de condiciones, incluso durante el día o la noche en ciudades pequeñas o grandes, en áreas suburbanas, en cualquier estación”, explicó la académica Karla Pereyra Castro.

¿Cómo afectan las Islas de Calor Urbano a la salud?

Javier Martín-Vide, investigador de la Universidad de Barcelona, informó que con datos de registros térmicos de más de 30 años en Cataluña, se comprobó que la mortalidad aumenta en personas que padecen algunas enfermedades crónicas.

“Aquellas personas con enfermedades crónicas o preexistentes de tipo cardiovascular, respiratorio, mental o renales, entre otras, aumenta el 20 % la mortalidad durante las olas de calor, sobre todo si viven en medios urbanos”, mencionó.

También aseguró que las condiciones de pobreza energética, aquellas personas que no disponen de aire acondicionado o que no pueden hacer uso de este por el elevado costo de la electricidad, “se debilitan, no descansan bien, lo que implica un aumento en la morbilidad y mortalidad en las personas de edad avanzada”.

El investigador de la Universidad de Barcelona indicó que las ciudades modifican la topografía, lo que altera los flujos aéreos (disminución de la velocidad del viento y aumento de la turbulencia).

“Hemos sustituido el suelo natural en las urbes por concreto y pavimento, algunos de esos materiales con mayor capacidad calorífica y absorben radiación solar durante el día y siguen templados o calientes después de la puesta del Sol; hay impermeabilidad del suelo, lo que cambia el balance de energía e hídrico, con un aumento de temperatura y disminución de la evaporación”, señaló.

¿Dónde aparecen las islas de calor y cuándo?

Las islas de calor son un fenómeno propio de las ciudades, de acuerdo con la experta de la UNAM. Sin embargo, aunque este fenómeno se ha documentado y estudiado en varias ciudades del mundo, existen variables que hacen diferentes las islas de calor de una ciudad a otra y de un país a otro.

“Tiene que ver con la localización geográfica, si es una zona alta o baja, si hay montañas alrededor, el tipo de clima que le corresponde, la forma en que ha crecido la ciudad históricamente e incluso, la economía del país”, comenta la investigadora.

