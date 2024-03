Usar audífonos en la calle: un riesgo para tu vida

Basta colocarse los audífonos y darle play a la canción favorita para distraer al cerebro. Dicen los especialistas que usar audífonos al caminar o al conducir algún vehículo con y sin motor, eleva el riesgo de sufrir accidentes.

“Una cantidad superior al ruido, es decir, arriba de 85 decibeles, que son los decibeles que pueden lastimar el oído y enmascarar los ruidos y por enmascaramiento me refiero a que la señal del audífono compite con las señales del exterior y si es más fuerte que los sonidos del exterior, los del exterior se atenúan y no los percibe uno” Miguel Ángel Pérez Rodríguez | Médico audiólogo

Ulises por ejemplo, sube el volumen al máximo para evitar los ruidos de la ciudad.

“Me gusta traerlo al máximo (volumen) porque luego el tráfico, los cláxones, la gente que va hablando… no me gusta escuchar y pues me gusta escuchar música”

¡Cuidado con el volumen alto! Puede poner en riesgo la vida.



Patricia casi fue arrollada por un auto al cruzar una calle.

“No sé si yo lo yo no lo escuché o me pasé muy rápido y casi me atropella”



Al estar en la calle, los avisos auditivos que produce por ejemplo un claxon, un silbato o una alarma son tan importantes como los avisos visuales.



“Es un sonido fuerte, si eso no lo estoy percibiendo o una de dos, el sonido que tengo en los audífonos todavía es más fuerte o no estoy escuchando bien y yo tengo una hipoacusia, una pérdida auditiva y esto está haciendo que no esté percibiendo adecuadamente mi entorno, entonces las dos son malas” Miguel Ángel Pérez Rodríguez | Médico audiólogo



Además de no escuchar lo que pasa en el entorno, usar audífonos a un volumen alto causa distracción y los usuarios lo saben.



“Te pones vulnerable y no te das cuenta de lo que está pasando alrededor”. María

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

“Sobre todo a lo mejor al cruzar la calle puede ser que no escuchaste los pitidos o algo por el estilo, obviamente vas distraído” Ricardo

Por seguridad es importante mantenerse alerta mientras se usan audífonos.



“Disminuye la atención y es lo que estamos viendo si una persona no está enfocada en las cosas en lo que está haciendo por ejemplo en el tránsito de los vehículos pues nosotros vamos a tener un factor de riesgo para poder accidentarme”





Si se opta por usar audífonos, es preferible emplear aquellos que van sobre las orejas (over-ear), evitar los pequeños que van dentro del canal auditivo (on-ear) y usar un volumen adecuado que no sea superior al ruido de la calle.