Usar el celular en el baño puede causar dolorosos problemas de salud: ¿cuánto tiempo deberías estar en el WC?

¿Qué pasa si usas el celular en el baño por mucho tiempo? | Foto: Getty Images

El 40.9% de las personas en Latinoamérica usan su celular en el baño, de acuerdo con un estudio de YouGov Today, empresa que recaba opiniones y datos. Al respecto, especialistas aclaran cuáles son los riesgos a la salud de estar sentado en el retrete por mucho tiempo, alentado por el uso del smartphone.

¿Cuáles son los riesgos a la salud por usar el celular en el baño?

Usar el celular en el baño no es malo, según el Dr. Roshini Raj, gastroenterólogo de NYU Langone Health. Sin embargo, no recomienda dedicarle más de 10 minutos en promedio, dijo el especialista para The Washington Post.

Existen al menos tres posibles consecuencias para la salud por utilizar el celular por tiempos prolongados mientras se está sentado en el asiento del baño:

1. Hemorroides

Permanecer sentado durante períodos prolongados de tiempo podría provocar hemorroides, que a veces se manifiestan por venas hinchadas y dolorosas en el área anal.

Esto empeora al sentarse en el inodoro debido a su diseño, el cual provoca que el área anorrectal cuelgue un poco más abajo de los muslos. Debido a dicha posición, la región anal cuelga un poco, provocando presión en las venas.

“Incluso si no estás esforzándote, si simplemente estás sentado pensando en otra cosa o haciendo otra cosa, se aplica cierta presión a esas venas“, señaló el Dr. Raj.

2. El cuerpo comenzará a ignorar sus propias señales

Las contracciones progresivas que mueven las heces a través del intestino hasta el recto se llaman peristalsis. Al estar sentado en el baño por mucho tiempo puede dificultar ese proceso.

“Su cuerpo también puede comenzar a no reconocer esas señales, por lo que puede provocar estreñimiento si está sentado durante períodos prolongados en el inodoro sin defecar”. Dr. Roshini Raj, de NYU Langone Health

El especialista también señaló que es más probable que este riesgo sea uno de muchos factores en problemas como el estreñimiento.

3. Falta de higiene

Usar el celular en el baño tampoco se recomienda por factores de higiene. En primer lugar, la descarga del inodoro puede aerosolizar patógenos y propagarlos a superficies cercanas. El dispositivo móvil puede infectarse con estos aerosoles.

La falta de buenas prácticas de higiene en el baño puede provocar intoxicaciones con alimentos, ya que el usuario toca restos de heces fecales y, posteriormente, pasan al smartphone.

“Creo que, en términos generales, si estás en el baño defecando o intentando defecar, no deberías usar los dedos en nada más”, remata el especialista de NYU Langone Health.

Recomendaciones para usar el celular en el baño

El Dr. Roshini Raj recomienda no otorgarle un valor moral a pasar mucho tiempo en el baño, sobre todo si se utiliza ese tiempo para usar el celular.

Además, aconseja a las personas saber qué quieren hacer exactamente con su tiempo para tener prioridad en dedicarlo a eso, en lugar de desperdiciarlo en el baño.

Por otro lado, el especialista asegura que, si alguien se distrae mucho con el celular, se debe a problemas intrínsecos como aburrimiento, soledad, cansancio, incertidumbre, estrés y ansiedad.

El primer paso es identificar qué es lo que lleva al usuario a tener que enajenarse con el celular para saber cómo abordar dicha cuestión de manera saludable, en lugar de prolongar la visita al baño sin necesidad.