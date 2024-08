¿Usar tangas es peligroso para la salud?

La ropa interior debe elegirse adecuadamente. | Foto: Shutterstock.

La elección de la ropa interior que se utiliza es de suma importancia. No elegir la prenda íntima correcta podría causar distintos problemas de salud como infecciones genitales y urinarias, indica la Secretaría de Salud.

Pero, ¿qué pasa con las tangas, son malas para la salud?

El uso de tangas y su impacto en la salud ha sido objeto de debate durante años. Autoridades sanitarias de México aseguran que éste tipo de prenda aumenta la probabilidad de infecciones en la zona de la vagina y las vías urinarias debido a que no existe una correcta ventilación de esta área y por lo tanto aumenta la humedad natural y una mayor proliferación de microorganismos.

Sherry A. Ross, obstetra-ginecóloga en Santa Mónica, California en Estados Unidos confirma esto en una entrevista a la revista Selecciones, ya que dice que, “debido al diseño anatómicamente hostil (de las correas), puede ser más fácil para las bacterias dañinas del colon encontrar su camino hacia la vagina y la vejiga, aumentando el riesgo de infección”.

“Esto se convierte en un riesgo aún mayor si usas una tanga que está sucia, no se ha lavado adecuadamente o no te queda bien”. Sherry A. Ross, obstetra-ginecóloga

Además, la especialista, Jill M. Rabin explica en el diario HuffPost que, la bacteria E.coli es la más común en el colón, justo donde la parte trasera de las tangas tienen contacto, y es muy probable que con el movimiento estas bacterias lleguen a la vagina y la uretra.

“Basta con que se mueva un par de centímetros para que la parte trasera de la tira entre en contacto con la vagina y la uretra. Puede que el tanga esté depositando bacterias colónicas en la vagina”. Jill M. Rabin , especialista

De ahí la importancia de considerar usar la talla adecuada, ya que, la ropa interior demasiado pequeña puede pellizcar lugares delicados y causar arrugas en la parte superior, mientras que las tangas que son demasiado grandes pueden deslizarse, provocando irritaciones y dolor genital incómodos, dice Ross.

En el caso de los hombres que usan tangas de talla incorrecta, estos pueden sufrir lesiones debidas a estrangulamiento o enredo de los genitales.

Por su parte, David E. Bank, dermatólogo del Centro de Dermatología en Westchester en Nueva York., también explica en la publicación de Selecciones que, uno de los principales problemas que pueden causar las tangas son las rozaduras en áreas delicadas, ya que, “las correas tienden a deslizarse hacia adelante y hacia atrás mientras te mueves, lo que genera fricción”.

No obstante, un estudio publicado la revista especializada The Journal of Obstetrics and Gynecology Research de 2019 señala que “no encontró un aumento en las infecciones del tracto urinario o la vaginosis bacteriana en las mujeres que usaban tangas con regularidad en comparación con las que no lo hacían. Las mujeres cuyas tangas no tenían entrepiernas de algodón, sin embargo, tenían más infecciones por hongos”.

¿Qué ropa interior recomiendan los expertos y cómo usarla?

Los especialistas coinciden en que cualquier estilo de ropa interior puede aumentar el riesgo de protuberancias cuando hace calor y se moja. De ahí la importancia de tener una buena higiene íntima y elegir las prendas correctas.

Entre las sugerencias que deben considerarse al elegir y usar correctamente las tangas y otros tipos de ropa íntima están:

Usar ropa interior de algodón o con puente de esta fibra, así la zona genital puede transpirar y absorber la humedad.

o con puente de esta fibra, así la zona genital puede transpirar y absorber la humedad. Usar la talla adecuada, no más grande y no más pequeña

Tener una buena higiene íntima

Cambiar la ropa interior diariamente o con frecuencia en caso de sudoración o menstruación excesiva

diariamente o con frecuencia en caso de sudoración o menstruación excesiva No utilizar y deshechas la ropa interior rota, con manchas o que no sean de la talla correcta

rota, con manchas o que no sean de la talla correcta Lavar la ropa interior con agua caliente y detergente

“La elección de la ropa interior es realmente una cuestión de preferencia. Si te sientes cómoda o cómodo con un tanga, está bien. No hay nada intrínsecamente malo en este estilo, esto depende mucho de la persona”, concluye Rochelle Torgerson, dermatóloga con la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota.