Nuevos lineamientos sobre la vacuna contra VPH | Foto: Cuartoscuro

La vacuna contra el virus de papiloma humano (VPH) estará disponible tanto para niñas como para niños de 5º grado de primaria y de 11 años, según la más reciente actualización de los Lineamientos Generales 2025 en el Programa de Vacunación Universal (PVU).

Los niños ahora también podrán vacunarse contra el VPH como parte de la próxima campaña de vacunación que iniciará el próximo ciclo escolar 2025-2026; la aplicación en grupos poblacionales también contemplados para recibir la vacuna dependerá de los Lineamientos de la Campaña de Vacunación contra el VPH 2025, la cual aún no está disponible.

Las nuevas recomendaciones para la vacuna contra el VPH

Las más recientes recomendaciones para la programación de vacunas, publicadas el pasado 8 de enero, hicieron cambios en cuanto a la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH).

A partir de 2025, se considera una dosis para el todas las niñas y niños de 10 años, más una dosis para el 6% de las niñas y niños de 11 años no escolarizados; cabe destacar que los lineamientos de 2024 sólo consideraban a las niñas de quinto grado y de 11 años no escolarizadas, no a niños.

En el Programa de Vacunación Universal actual también se contemplan tres dosis para todas las mujeres y hombres cisgénero y transgénero de 11 a 49 años que viven con virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

También se contempla una dosis para el todas las mujeres de 9 a 19 años atendidas dentro del protocolo de violación sexual y que no cuenten con antecedente vacunal, según los Lineamientos Generales 2025

Finalmente, entre las recomendaciones, el Programa de Vacunación Universal asegura que las dosis por esquema son de 0.5 mililitros (mL) y una vía de vacunación es intramuscular con una aguja de 22G*32 mm.

Los niños ya pueden recibir la vacuna contra el VPH

A partir de la campaña de vacunación contra el VPH para el ciclo escolar 2025-2026, se incorpora como población objetivo a los niños de quinto grado de primaria y de 11 años no escolarizados a la vacunación contra este virus, derivado de un análisis técnico.

Se aplicará una dosis de 0.5 mL, vía intramuscular en la región deltoidea del brazo no dominante, a las niñas y niños que se encuentren cursando el quinto grado de primaria o de 11 años no escolarizados.

Para este último grupo, deberá coordinarse con instancias como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), asociaciones que atiendan a poblaciones en situación de calle, albergues y refugios, entre otros.

¿Cómo se aplicará la vacuna a personas de 11 a 49 años y víctimas de violencia?

Para las personas de 11 a 49 años que viven con VIH, la vacuna se le aplicará tres dosis de 0.5 mL, vía intramuscular en la región deltoidea del brazo no dominante, con intervalo de entre cero, dos y seis meses, de acuerdo con los Lineamientos de la Campaña de Vacunación contra el VPH 2025

De la misma forma, se aplicará a las niñas y adolescentes de 9 a 19 años que estén siendo atendidas dentro del protocolo de violación sexual, idealmente en las primeras 72 horas, sin ser limitativo.

Este grupo no debe tener un antecedente previo de vacunación contra el VPH, bivalente, tetravalente o nonavalente. Además, no se requiere realizar la prueba de detección del virus de papiloma humano previa a la vacunación.

Para la implementación de la vacuna a víctimas de violación sexual, se debe coordinar en el Consejo Estatal de Vacunación (COEVA) y hospitales de segundo nivel de atención a fin de tener disponible al menos una dosis de la vacuna contra el VPH en unidades de salud y hospitales.

“En aquellos casos donde no se logre su aplicación en las primeras 72 horas deberá aplicarse lo más pronto posible”, según el documento.

Asimismo, se implementará una estrategia de detección del rezago de niñas, así como un registro nominal, de acuerdo con los Lineamientos Generales 2025 del PVU.

¿Qué es el virus del papiloma humano (VPH)?

El Virus del Papiloma Humano (VPH), es un virus muy contagioso que se transmite mediante el contacto de la piel o mucosas, transmitida principalmente por vía sexual, según un artículo de Promosalud publicado en enero de 2023.

Esta enfermedad tiene diferentes tipos y es tan común como en hombres y mujeres sexualmente activas. “Algunos tipos pueden causar problemas de salud como verrugas genitales y cánceres“, entre ellos:

Cáncer de cuello uterino

Cáncer del ano

Algunos tipos de cáncer de boca y de garganta

Cáncer de vulva

Cáncer de vagina

Cáncer del pene

Fuente: Promosalud

La mayoría de las personas infectadas por VPH no notan síntomas durante meses o años hasta que las defensas del organismo lo eliminan.

Sin embargo, algunas personas descubren que tienen el virus cuando presentan verrugas genitales y las mujeres pueden enterarse cuando obtienen un resultado anormal de la prueba de Papanicoláu, la prueba de VPH o ambas.

La mayoría de los pacientes con VPH tienen una infección transitoria que no es de riesgo, pues el virus se elimina totalmente y, en general, las infecciones pasan desapercipidas, según Promosalud.

La vacunación es una de las formas de prevención del virus

Al día de hoy no hay ningún tratamiento específico contra el virus, pero una de las formas de prevención contra el Virus de Papiloma Humano son las vacunas que están disponibles en México.

Promosalud aseguró en 2023 que la vacunación y las revisiones ginecológicas periódicas son las mejores medidas preventivas contra el VPH, ayudando a reducir la prevalencia de la infección, así como la aparición de verrugas genitales y lesiones por la infección.

El uso de condón reduce considerablemente la probabilidad de contraer el Virus del Papiloma Humano, aunque no la elimina completamente.