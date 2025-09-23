GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que la vacuna contra la hepatitis B no debería administrarse a recién nacidos, sino hasta los 12 años. Sin embargo, expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) desmintieron sus declaraciones y advirtieron que aplazar esta inmunización pondría en riesgo la vida de los menores.

“La hepatitis B se transmite sexualmente. No hay motivo para darle hepatitis B a un bebé recién nacido. Yo esperaría hasta que el niño tenga 12 años”, dijo el mandatario en conferencia de prensa, donde también aseguró que tomar paracetamol durante el embarazo está relacionado con un mayor riesgo de autismo.

Frente a estas declaraciones, la doctora Roxana Trejo, jefa de Epidemiología del Centro Médico ABC, desmintió los dichos del mandatario sobre la vacuna contra la hepatitis B en entrevista con UnoTV.

“La vacuna de hepatitis B al nacer es crucial para prevenir una infección crónica que puede derivar en cirrosis o cáncer de hígado”. Roxana Trejo, jefa de Epidemiología del Centro Médico ABC

Las razones detrás de administrar la vacuna de hepatitis B a infantes en sus primeros meses de vida

Trejo subrayó que tanto en México como en Estados Unidos, la vacuna se aplica al nacer y alertó que aplazar la dosis sería un grave error de salud pública.

“Si la madre es portadora del virus y no lo sabe, hay un riesgo del 90% de que lo transmita al bebé, y ese niño puede desarrollar hepatitis crónica“, destacó.

En el país, el esquema de vacunación contempla la primera dosis a los dos meses, seguida de refuerzos a los seis meses. “Es una estrategia probada que ha funcionado para cortar cadenas de transmisión y reducir portadores crónicos”.

Esquema de vacunación en México.

Además, advirtió que los recién nacidos tienen un riesgo muchísimo mayor que los adultos de desarrollar complicaciones graves.

“Un adulto con hepatitis B tiene entre 5 y 10% de probabilidad de desarrollar enfermedad crónica. En cambio, en los bebés, ese porcentaje puede llegar al 90%. Es una diferencia fuertísima”. Roxana Trejo, jefa de Epidemiología del Centro Médico ABC

Los riesgos de las declaraciones de Trump sobre la vacuna de la hepatitis B

El presidente estadounidense sugirió que las vacunas se deben espaciar, argumentando que “los niños reciben 80 vacunas diferentes de una sola vez”. También cuestionó la mezcla de biológicos, como la vacuna cuádruple MMRV (sarampión, paperas, rubéola y varicela), afirmando que “algo pasa cuando se combinan”.

Para la doctora Trejo, este tipo de afirmaciones son peligrosas.

“Podrían hacer que los padres decidan no vacunar a sus hijos o pospongan dosis esenciales. Eso significa perder oportunidades clave para protegerlos en los primeros meses de vida”, advirtió.

Y agregó que no hay evidencia científica que respalde que mezclar vacunas aumente riesgos graves.

Cabe destacar que en México se opta por biológicos combinados, como la vacuna hexavalente, para simplificar el esquema y asegurar cobertura completa.

“Vacunas no causan autismo”

Durante la conferencia de este lunes, Trump también promovió la idea de que el uso de paracetamol en el embarazo y la vacunación infantil podrían estar relacionados con el autismo.

Trejo explicó que no existe una asociación científica que vincule las vacunas con el autismo. Hay estudios observacionales, sí, pero ninguno demuestra causalidad”. También explicó que, si fuera cierto, “la prevalencia de autismo sería altísima, considerando la cantidad de personas vacunadas en el mundo”.

Sobre el uso de paracetamol durante el embarazo, añadió que no hay evidencia concluyente que lo relacione con el desarrollo de trastornos del espectro autista. Aunque aclaro que debe administrarse bajo supervisión médica y en dosis controladas.

La experta en epidemiología concluyó que declaraciones como las de Trump, lejos de informar, generan desconfianza y desinformación. “Cuando una figura con ese nivel de influencia hace este tipo de comentarios, se fortalece el pensamiento antivacunas y se debilita la confianza en los programas de inmunización”.



