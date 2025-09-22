GENERANDO AUDIO...

La vacuna forma parte del programa de vacunación. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, lanzó un llamado urgente a padres de familia: las niñas y niños que cursan quinto de primaria o tengan 11 años (aunque no estén escolarizados) deben recibir la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).

La campaña inició el 17 de septiembre en escuelas y unidades de salud de todo el país como parte del Programa de Vacunación Universal 2025.

¿Quiénes deben vacunarse?

Niñas y niños de quinto de primaria.

Niños de 11 años no escolarizados y adolescentes mujeres de 12 a 16 años que no hayan recibido ninguna dosis previamente (población rezagada).

Por primera vez, los niños varones quedan incluidos en la estrategia preventiva, un cambio importante frente a años anteriores, cuando solo se vacunaba a niñas.

Dosis y aplicación

Una sola dosis de 0.5 mL , vía intramuscular en el brazo no dominante.

, vía intramuscular en el brazo no dominante. Para personas de 11 a 49 años que viven con VIH , el esquema contempla tres dosis (en intervalos de cero, dos y seis meses).

, el esquema contempla (en intervalos de cero, dos y seis meses). También se aplica a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual de 9 a 19 años, sin necesidad de prueba previa de VPH.

¿Por qué es importante la vacuna contra el VPH?

El VPH es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes. Algunos de sus tipos pueden provocar cáncer de cuello uterino, de pene, de garganta, de vulva, vagina o ano, además de verrugas genitales.

Aunque en la mayoría de los casos el virus desaparece sin síntomas, la vacunación es la forma más efectiva de prevenir lesiones y cánceres asociados.

¿Dónde acudir?

Las dosis están disponibles de manera gratuita en:

Escuelas primarias públicas y privadas (durante la campaña).

(durante la campaña). Centros de salud y hospitales del sector público para menores no escolarizados.

Los padres y tutores deben llevar a los niños con su cartilla nacional de salud para el registro de la aplicación.

Con esta nueva estrategia, la Secretaría de Salud busca proteger a una nueva generación de niñas y niños, reduciendo el riesgo de contagio y las enfermedades relacionadas con el VPH a largo plazo.