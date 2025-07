Vacunar a mujeres embarazadas frenaría brote de tosferina… pero no el de sarampión: ¿por qué?

GENERANDO AUDIO...

La vacunación a mujeres embarazadas puede ser clave – Foto: Getty Images

México enfrenta dos brotes virales: uno de sarampión y otro de tosferina, de acuerdo con los registros actuales de la Secretaría de Salud (SSA). En ambas situaciones, los más afectados son los menores de edad y, aunque la vacunación materna podría ayudar a frenar el problema de la tosferina, no pasa lo mismo con el sarampión, de acuerdo con una experta.

La Dra. Irma Viridiana Cruz Rodríguez, especialista en Ginecología, Obstetricia y Medicina Materno Fetal, habló con Unotv.com sobre los posibles beneficios de que las mujeres embarazadas se vacunen para proteger a sus hijos en los primeros meses de vida, con sus respectivas restricciones.

Vacunar a mujeres embarazadas podría ayudar contra tosferina

La especialista reconoció que, ante el aumento de casos de tosferina en México, la vacuna triple viral contra la difteria, el tétanos y la tosferina (DPT) se debe aplicar en el embarazo, ya que forma parte del Esquema Nacional de Vacunación, según la Dra. Cruz.

“La DPT es la vacuna que debemos colocar en la madre a partir de la semana 20 del embarazo, pero idealmente en el último trimestre, es decir, a partir de la semana 28”. Dra. Irma Viridiana Cruz Rodríguez

¿Por qué en la semana 28? Porque los anticuerpos se generan hasta 15 días después de la vacunación y esto ayudará al recién nacido a estar protegido contra la enfermedad, de acuerdo con la especialista.

“Es muy importante que todas las pacientes embarazadas acudan a su unidad de atención médica o a nivel privado para aplicarse esta vacuna”, señaló la especialista en Ginecología, Obstetricia y Medicina Materno Fetal.

En la pasada Semana Nacional de Vacunación 2025, que se realizó del 26 de abril al 3 de mayo, se aplicó la vacuna DPT a mujeres embarazadas a partir de la semana 20 de gestación, según informó el Gobierno de México.

¿Por qué la vacunación materna protege a los bebés?

Al aplicarse la vacuna o entrar en contacto con algún microorganismo, la madre genera anticuerpos, los cuales son “un escudo protector para el recién nacido”.

“¿Por qué? Porque estos anticuerpos van a atravesar la placenta. Esta es una manera muy importante en la que mamá va a proteger a su feto y, posteriormente, al recién nacido”. Dra. Irma Viridiana Cruz Rodríguez

La experta explicó que los anticuerpos llegan a la circulación del feto y, cuando nazca, estará fortalecido. De esta manera, si antes de los seis meses de vida tiene contacto con un paciente con tosferina, estará protegido a través de la vacunación materna.

La doctora explicó que los portadores del virus suelen ser adultos, incluyendo a abuelos y familiares cercanos, los cuales contagian a los menores de edad.

“Es importante que las pacientes embarazadas se apliquen esta vacuna a partir del segundo trimestre, idealmente en el tercer trimestre. Esto se reflejará en una disminución de los casos que en la actualidad están incrementando”, dijo.

Esto no significa que se deba dejar de vacunar a los menores de edad en los tiempos establecidos por el Esquema Nacional de Vacunación, pues la vacunación materna solo protegerá a los recién nacidos en los primeros meses de vida, según la especialista.

“Los recién nacidos hasta los 6 meses de edad tienen un sistema inmune débil, porque apenas lo están formando y lo están fortaleciendo, de tal manera que las anticuerpos de la mamá a través de la vacunación van a protegerlo desde los primeros días de vida”, remató.

Los Lineamientos Generales del Programa de Vacunación Universal (PVU) establecen que se debe vacunar a todas las niñas y niños menores de un año con la vacuna hexavalente que protege contra difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y enfermedad invasiva por Haemophilus influenzae tipo b.

La vacuna DPT no se aplica sino hasta los cuatro años, de acuerdo con los Lineamientos Generales del Programa de Vacunación Universal.

La vacunación materna no ayuda al brote de sarampión: ¿por qué?

Ante el brote de sarampión, que tiene su centro en Chihuahua, la principal recomendación es fomentar la vacunación con uno de los dos biológicos disponibles:

Vacuna triple viral (SRP) contra sarampión, rubéola y parotiditis: se considera una dosis para el 100% de las niñas y niños de un año; se aplica una dosis

Vacuna doble viral (SR) contra sarampión y rubéola; se considera una dosis para el 5% de la población de 20 a 29 años de responsabilidad institucional

Fuente: Lineamientos Generales del Programa de Vacunación Universal 2025

Ambas vacunas incluyen inmunización contra rubeóla. ¿El problema? Este biológico, junto al de la varicela, no está recomendado para mujeres embarazadas, de acuerdo con la Dra. Irma Viridiana Cruz Rodríguez.

¿Por qué? “Las vacunas de varicela y rubéola son de virus vivos atenuados y no se deben aplicar en el embarazo. Aplicamos vacunas de virus muertos, virus inactivos, algunos componentes de ciertos microorganismos, algunas proteínas, pero vacunas de virus vivos atenuados están contraindicadas”, según la especialista.

La organización Healthy Children confirmó que estas vacunas están contraindicadas por “un riesgo teórico de que el virus debilitado en la vacuna pueda atravesar la placenta”.

Por esta razón, la vacunación materna contra sarampión no es considerable para contener el brote actual en México. “Esto sí ya tiene que ser en los chiquitines, en la cartilla nacional del infante, pero en embarazadas no, no aplica”.

¿Cuál es la situación con tosferina y sarampión en México?

Tosferina

En México, hasta la SE 27 de 2025, se han reportado mil 195 casos confirmados de tosferina, según el más reciente Boletín Informativo de Enfermedades Prevenibles con Vacunación.

Los estados que concentran el mayor número de casos son:

Ciudad de México – 124

Chihuahua – 117

Nuevo León – 113

Aguascalientes – 99

La incidencia nacional fue de 0.90 casos por cada 100 mil habitantes y la incidencia más elevada la presentó Aguascalientes con 6.49 casos por cada 100,000 habitantes, seguido de Chihuahua con una tasa de 2.95.

A la SE 27, se han notificado 59 defunciones por tosferina; de las cuales 58 corresponde a menores de un año sin antecedente de vacunación, y el 89.6 % corresponde a menores de 6 meses. En cuanto al sexo, el 58.6 % se presentó en

mujeres.

Sarampión

Con corte al 15 de julio de 2025, se han reportado 3 mil 361 casos confirmados de sarampión acumulados, según el más reciente Informe Diario del Brote de Sarampión en México 2025.

Con base en la distribución de casos confirmados de sarampión por entidad federativa y municipios, 20 estados y 79 municipios tienen casos confirmados de sarampión.

Chihuahua es el estado más afectado por el brote de la enfermedad con 3 mil 129 casos totales, 4 mil 608 casos probables y nueve defunciones tan solo en la entidad.

Los casos confirmados de sarampión afectan a ambos sexos (48% hombres y 52% mujeres). En cuanto al número de casos, el principal grupo de edad afectado es de 0 a 4 años de edad (710 casos), seguido de 25 a 29 con 474 casos y 30 a 34 años con 401 casos.

En cuanto a tasa de incidencia, el grupo de edad de 0 a 4 años reportó la mayor tasa de incidencia (6.82 casos por cada 100,000 habitantes menores de 4 años), seguido del grupo de 25 a 29 años y 30 a 34 años con una tasa de incidencia de 4.47 y 3.84 respectivamente.