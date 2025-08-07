Variante “Frankenstein” del COVID-19, ¿qué se sabe y qué pasa en México?

GENERANDO AUDIO...

La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene bajo vigilancia a la variante XFG del COVID-19, conocida popularmente como “Frankenstein” o Stratus, debido a su rápida expansión en distintas regiones del mundo.

Pero, ¿qué se sabe de ella? y ¿en qué regiones se ha detectado? En Unotv.com te decimos todo lo que se sabe de esta subvariante del virus del COVID-19.

¿Qué se sabe de la variante “Frankenstein”?

La variante XFG de virus SARS-Cov-2 causante del COVID-19, también conocida como “Stratus” fue detectada por primera vez el 27 de enero de 2025, según un estudio publicado por Pablo Griffin de la Universidad de Queensland.

En junio pasado la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la subvariante XFG como una variante “bajo vigilancia” debido a su creciente incidencia a nivel mundial, siendo la región del Sudeste Asiático la que había reportado un aumento simultáneo de nuevos casos y hospitalizaciones.

Por otro lado, el experto en datos Mike Honey indicó que los países que mostraron las tasas más altas de detección de XFG a mediados de junio incluían:

Estados Unidos más del 30%

India con más del 50%

España con el 42%

Reino Unido más del 30%

Sin embargo, los datos más recientes de la OMS indican que hasta el 20 de julio de 2025, el 48% de las secuencias analizadas correspondían a la variante XFG. Un 28% más de los registrados hasta el 22 de junio. Y que durante este periodo, la variante XFG aumentó en las regiones de las Américas, Europa y el Pacífico Occidental.

De hecho, el diario argentino La Nación informó que durante las últimas semanas más de la mitad de los casos de COVID-19 registrados en dicho país, corresponden a la variante XFG, “lo que da cuenta de un crecimiento similar al ya identificado en otros lugares del mundo”.

No obstante, hasta ahora la OMS ha señalado que “el riesgo adicional para la salud pública que representa la llamada variante “Frankenstein” era bajo ya que, según los datos actuales, no hay indicios que esta variante provoque una enfermedad más grave o muertes que otras variantes en circulación.

Además, los expertos creen que es posible que las vacunas contra la COVID-19 actualmente aprobadas fueran eficaces contra esta variante, tanto en casos sintomáticos como graves.

Variante “Frankenstein” con el último Informe Semanal de la Situación Epidemiológica de la COVID-19,influenza y otros virus respiratorios en México, en el país no se tiene registrado ningún caso de COVID-19 atribuído a la subvariante FXG o variante “Frankenstein”.

¿Qué es la variante “Frankenstein”?

Inicialmente, se comenzó a denominar variante “Frankenstein” a la variante omicrón del COVID-19, debido a su alta capacidad de mutación que tiene. Posteriormente, los medios comenzaron a llamar a la subvariante XFG variante “Frankenstein”, ya que combina dos variantes de la variante omicrón.

Esto lo explicó el biólogo evolutivo Ryan Gregory quien indicó que XFG es un recombinante de LF.7 y LP.8.1.2, lo que significa que estas dos subvariantes han compartido material genético para dar lugar a la nueva subvariante: XFG.

El sobrenombre a Omicrón y XFG se debe a la relación de referencia establecida entre el monstruo de la literatura creado por Mary Shelley en su libro “Frankenstein” y la capacidad de mutación del virus.