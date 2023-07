Videojuegos al servicio de la salud; reentrenan movimientos motrices

Los videojuegos son una esperanza para rehabilitar a pacientes con infarto cerebral. El 5 de febrero de 2023, la vida de Hugo Pérez dio un giro de 180 grados, un fuerte dolor de cabeza le indicó que estaba sufriendo un accidente cerebrovascular.

“Me dio una hemorragia en el cerebro.” Hugo Pérez, paciente en rehabilitación

Médicos del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, lo salvaron, sin embargo, el lado izquierdo de su cuerpo quedó paralizado y necesitaba rehabilitación.



Hugo encontró una esperanza en los videojuegos.



Se acercó al programa piloto del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Aplicaciones Interactivas para la Neuro-Rehabilitación de la UNAM.

“La idea de todo esto es reentrenar movimientos motrices, que se han perdido a causa de este EVC y estamos investigando a ver si los videojuegos les ayudan a las personas a mejorar de forma cognitiva.” Yoás Ramírez, investigador, UNAM



La rehabilitación con videojuegos se enfoca en los brazos, comenzando por el hombro, el codo y finalmente, la mano. Son 10 juegos los que buscan que el paciente se rehabilite, desde casa.



En “Penal Madness” el paciente simula ser un portero de fútbol.

“El objetivo de este juego, es incrementar el rango articular y fuerza muscular del hombro, la idea es que a través del movimiento siempre se mantenga el brazo completamente extendido.” Yoás Ramírez, investigador, UNAM

A casi seis meses de sufrir el evento cerebro vascular, Hugo ha logrado avanzar y mueve, casi por completo su brazo y mano izquierdos.



“Ya me salgo a caminar, ya la mano las muevo las dos. Me ayudó muchísimo la verdad, no podía agarrar un lápiz y ahora escribo mi nombre y todo.” Hugo Pérez, paciente en rehabilitación



Para participar en este protocolo, hay que ser paciente con secuelas por accidente cerebrovascular, haberlo sufrido en un periodo no mayor a seis meses y contar con internet en casa.



Para saber más, puede acercarse a la consulta externa del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía o revisar la página web.