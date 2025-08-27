GENERANDO AUDIO...

El vinagre de manzana es tendencia por sus supuestos beneficios, pero los estudios aún muestran resultados limitados sobre su efectividad, de acuerdo con una publicación de Harvard Health.

El vinagre de manzana ha sido utilizado con fines médicos durante siglos. Actualmente, se le atribuyen propiedades como ayudar a perder peso, mejorar la digestión o controlar los niveles de azúcar en la sangre. Sin embargo, la evidencia científica disponible es aún limitada y los expertos recomiendan cautela al consumirlo.

El vinagre de manzana proviene de manzanas trituradas, destiladas y fermentadas, lo que produce ácido acético, compuesto al que se atribuyen sus efectos. Puede tomarse en pequeñas cantidades diluido en agua o en cápsulas como suplemento.

¿Cuántas veces al día se puede tomar vinagre de manzana?

Especialistas en nutrición recomiendan no exceder 1 a 2 cucharadas (15-30 ml) al día, diluidas siempre en un vaso grande de agua. Tomarlo más veces o en mayor cantidad puede irritar el estómago, dañar el esmalte dental y alterar los niveles de potasio.

En ayunas: algunas personas lo consumen en la mañana diluido en agua, ya que puede ayudar a mejorar la digestión y dar sensación de saciedad.

Antes de las comidas principales: estudios sugieren que tomarlo antes de comer podría favorecer el control de los niveles de glucosa en la sangre.

Nunca en la noche en exceso: puede generar acidez o molestias digestivas si se toma justo antes de dormir.

¿El vinagre de manzana ayuda a bajar de peso?

Algunos estudios han analizado su impacto:

Un ensayo clínico en Japón (2009) con 175 personas encontró que quienes consumieron 1 a 2 cucharadas diarias bajaron entre 0.9 y 1.8 kg en tres meses.

Una investigación de 2018 con 39 personas en dieta baja en calorías mostró que el grupo que añadió vinagre perdió más peso que el grupo control.

Sin embargo, los resultados fueron modestos y en estudios pequeños, por lo que no se puede afirmar que el vinagre de manzana sea un método seguro y confiable para bajar de peso a largo plazo.

Beneficios potenciales del vinagre de manzana

Aunque faltan investigaciones sólidas, algunos beneficios atribuidos son:

Mejor digestión al estimular la producción de jugos gástricos.

al estimular la producción de jugos gástricos. Control de glucosa en personas con resistencia a la insulina.

en personas con resistencia a la insulina. Sensación de saciedad , lo que podría ayudar en dietas para perder peso.

, lo que podría ayudar en dietas para perder peso. Uso tradicional como desintoxicante y fortalecedor desde tiempos antiguos.

Precauciones y consumo recomendado

Se aconseja no exceder 1 a 2 cucharadas al día , siempre diluidas en agua.

, siempre diluidas en agua. Evitar tomarlo directamente, ya que puede dañar el esmalte dental y el esófago.

No es recomendable para personas con gastritis, reflujo o úlceras.

Nunca sustituye tratamientos médicos.

