Virus Coxsackie en menores. FOTO: Getty images

El virus Coxsackie ha provocado la suspensión temporal de clases en varias comunidades de Calkiní, Campeche, tras reportarse hasta 30 casos entre niños, informó la Secretaría de Salud local. ¿Qué es este virus?, en UnoTV te o decimos.

Las autoridades recomiendan que los menores positivos no tengan contacto con otros hasta su completa recuperación, mientras que aquellos que ya superaron la infección pueden regresar a las actividades escolares.

¿Qué es el virus Coxsackie?

Se trata de una afección pediátrica común en verano y otoño, aunque puede aparecer en cualquier época del año. Está causada principalmente por el virus Coxsackie A16 y otros enterovirus, y se manifiesta con salpullido en manos y pies y llagas dolorosas en la boca, incluyendo encías, lengua o paladar, según el IMSS.

Los brotes suelen presentarse en escuelas y guarderías, especialmente en regiones de clima tropical.

Síntomas más comunes

De acuerdo con el IMSS, los signos de la enfermedad por virus Coxsackie incluyen:

Fiebre

Llagas en la boca

Salpullido en manos, pies y boca (puede aparecer en área genital)

Dolor de garganta

Malestar general

Falta de apetito

¿Cómo se transmite?

La enfermedad es altamente contagiosa y puede propagarse a través de:

Secreciones respiratorias como saliva, moco o esputo

Líquido de ampollas o costras

Heces

Contacto directo con personas infectadas

Objetos y superficies contaminadas

El contagio es más frecuente durante los primeros tres días de exposición, y las personas infectadas son más contagiosas durante la primera semana, de acuerdo con los CDC de Estados Unidos. Incluso quienes no presentan síntomas pueden transmitir el virus mediante secreciones o heces.

¿Quiénes son los más afectados?

Principalmente niños menores de 5 años, con mayor incidencia alrededor de los 2 años. La transmisión se da sobre todo en guarderías y entornos de convivencia cercana.

No existe un tratamiento específico para esta enfermedad, que generalmente remite en pocos días. El IMSS recomienda:

Mantener hidratado al niño

Evitar bebidas ácidas si hay úlceras bucales

No administrar antibióticos, ya que es un virus y su uso indebido puede generar resistencia antimicrobiana

Los especialistas sugieren acudir a un médico para aliviar síntomas como fiebre y malestar, y recuerdan que los antibióticos no ayudan contra este virus.