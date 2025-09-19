GENERANDO AUDIO...

No a todas las personas les gusta recibir visitas en casa. Foto: AFP.

No todas las personas disfrutan recibir visitas en casa y ello no significa odiar a las personas o tener problemas sociales, simplemente es preferir el silencio, el espacio personal y mantener la energía intacta, así lo explica la psicóloga Marian Rojas Estapé.

¿Por qué a algunas personas no les gusta recibir visitas en casa?

En uno de sus más recientes videos publicados en su cuenta de YouTube, la especialista española explica que, de acuerdo con el psicólogo Carl Jung, esto puede revelar algo más profundo sobre la naturaleza de uno mismo y el proceso de crecimiento personal.

Verdades psicológicas que explican por qué hay personas que no disfrutan recibir visitas en casa

Rojas Estapé señaló que hay quienes no disfrutan recibir visitas en casa y precisó que no sólo es completamente natural, sino que también puede ser una señal de algo muy valioso en el desarrollo emocional de cada persona.

Precisó que así como hay personas que se nutren de la interacción constante, otras necesitan soledad para recuperar fuerzas y ven en el hogar como un lugar donde la mente se recarga con silencio y calma.

Explicó, además, que la incomodidad de una visita inesperada en casa es, en realidad, un mecanismo de autoprotección y no un rechazo hacia las personas.

También hizo hincapié en que el hogar es un espejo del mundo interior y permitir el ingreso o no de las personas a ese espacio no es un simple gesto de cortesía, sino un acto simbólico. Habrá quienes están atravesando momentos de sanación emocional y el abrir la puerta de su hogar a otras personas puede sentirse como una invasión energética.

Agregó que no hay la necesidad de disculparse con otras personas por preferir el espacio personal y dejar de hacerlo ayudará a ser alguien más auténtico o auténtica. El preferir el silencio y la paz en el hogar, así como evitar las visitas, no debe interpretarse como frialdad, sino como un acto de autocuidado y respeto por tener límites.

Por último, la psicóloga Marian Rojas Estapé indicó que existe sólo una forma para comunicarse y tener contacto con el mundo exterior, así como hay quienes prefieren la convivencia social, otro sector de la población opta por el silencio y la soledad y es algo que debe aceptarse y verse con respeto.

