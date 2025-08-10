GENERANDO AUDIO...

En el estado de Chiapas se han registrado tres sismos durante la mañana de este domingo 10 de agosto, sin que hasta el momento el gobierno de la entidad haya reportado alguna afectación.

Tres sismos sacuden a Chiapas esta mañana

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró el primero de ellos a las 8:31 horas, con una magnitud de 4.4 y epicentro en Ciudad Hidalgo.

El segundo movimiento telúrico fue también en Ciudad Hidalgo, pero a las 9:12 horas y de una magnitud de 4.1.

Minutos después (9:14 horas) otro sismo de magnitud 4.3 tuvo como epicentro Motozintla, en la entidad chiapaneca.

Sin reporte de daños por sismos en Chiapas

Ante la serie de estos fenómenos naturales en el estado, Protección Civil de Chiapas no ha reportado daños en el territorio.

Añadió que en lo que va de 2025, se han tenido dos mil 303 sismos.

En cuanto al monitoreo de volcanes, agregó que el Chichonal y Tacaná se encuentra en semáforo verde, fase 1.