Chiapas tiene sábado movido con 4 sismos de magnitudes arriba de 4

| 19:12 | Francisco López | Uno TV
Fotos: Getty Images

Este sábado, Chiapas sorprende por su actividad sísmica, al registrar al menos seis sismos durante el día, con magnitudes de entre 3.6 y 4.6, siendo también los más potentes de la jornada.

Asimismo, de acuerdo con el Sismológico, a la entidad le siguen Oaxaca, Michoacán y Baja California Sur en número de eventos.

¿Cuánto ha temblado en Chiapas este sábado?

De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN) Chiapas es el estado que ha presentado más actividad sísmica durante el día, con seis eventos en total, de los cuales cuatro han tenido magnitudes mayores a 4.

Mientras que, en la entidad, el municipio de Pijijiapan es la localidad con más de un temblor, al registrar dos este sábado:

HoraMagnitudEpicentroProfundidad
00:37:563.6108 km al suroeste de Huixtla17.1 km
04:11:473.834 km al suroeste de Tonalá86.4 km
07:27:314.053 km al noroeste de Cintalapa128.1 km
08:14:454.4177 km al suroeste de Pijijiapan12.0 km
10:47:304.6108 km al suroeste de Ciudad Hidalgo14.2 km
16:55:074.1167 km al suroeste de Pijijiapan16.0 km

Por otra parte, según el reporte de sismicidad del SSN, Oaxaca es el estado que le sigue en frecuencia de eventos, con tres durante la jornada, con magnitudes de 3.2, a 13 km de Pinotepa Nacional, 3.7 a 71 km de Salina Cruz, y de 3.9 a 62 km de Matías Romero.

En tanto que Baja California está en tercer lugar, con dos eventos, uno de 4.2 a 165 km de Guerrero Negro, a las 15:28 horas, y otro de 3.4 a 81 km de Santa Rosalía. Toda vez que le sigue Michoacán, con ambos en el municipio de Peribán, pero uno de 2.7 a las 3:09 horas, y otro de 2.9 a las 4:20 horas.

