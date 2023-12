Sismo sacude Colima y sorprende a habitantes

El sismo fue en la mañana. Foto: Gettyimages/ Ilustrativa

En Colima, la mañana de este sábado se sintió un sismo de magnitud 4, el movimiento se percibió en los municipios de Colima, Manzanillo e Ixtlahuacán.

Por su parte, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que el sismo se presentó a las 10: 18 de la mañana

Protección Civil Colima informa del sismo

En tanto, la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) del Gobierno del Estado de Colima explicó que se activaron los protocolos pertinentes tras el sismo de magnitud 4, pero, hasta el momento, no hay afectaciones en ninguno de los diez municipios de la entidad.

También, la dependencia, añadió que no sonó la alerta sísmica porque el sismo no fue mayor a 5, por ende, no lo ameritó.

“El sismo que fue perceptible de manera ligera en algunas zonas de los municipios de Colima, Manzanillo e Ixtlahuacán. Dicho sismo no activó la alerta sísmica debido a que su magnitud no fue mayor a 5. De acuerdo a los reportes preliminares, no se reportan afectaciones en ninguno de los diez municipios de la entidad.”

Recomendaciones ante sismos en México

Ante una actividad sísmica importante, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) recomienda no caer en rumores, ni noticias falsas y solamente informarse en fuentes oficiales, como las autoridades de Protección Civil, tanto locales y estatales, así como federales.

Tras un temblor, revisa tu hogar en búsqueda de posibles daños, utiliza tu celular solo en emergencia, no prendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay alguna fuga de gas y recuerda que se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante mantenerte alerta.

¿Por qué son comunes los sismos en el país?

México experimenta miles de sismos y actividad volcánica a lo largo de todo el año. Es uno de los países más propensos a sufrirlos en el mundo debido a su ubicación geográfica en la Zona de la Falla de San Andrés. Esta zona es una región donde las placas tectónicas de América del Norte y del Pacífico están en tensión y se frotan entre sí, causando temblores que llegan a la superficie. Como consecuencia, se producen todos estos sismos y existe tanta actividad volcánica en México.

Además, México también cuenta con una geología complicada y diversa, con una múltiple cantidad de fallas y zonas sísmicas activas en todo el país. Los sismos son causados por la liberación de energía acumulada en dichas fallas y las fricciones de las placas tectónicas.