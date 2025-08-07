GENERANDO AUDIO...

El próximo 19 de septiembre, a las 12:00 horas, se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2025, pero esta vez será diferente, ya que, por primera vez, la alerta sísmica se enviará directamente a los teléfonos celulares de todo México.

El Gobierno federal confirmó que el mensaje llegará a más de 80 millones de dispositivos activos, sin importar si tienen saldo o conexión a internet. Lo único necesario es que el celular esté encendido y con señal móvil activa.

¿Qué dirá el mensaje?

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), el mensaje que aparecerá en las pantallas de los celulares dirá lo siguiente:

“Esto es un simulacro. Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México. Esto es un simulacro”.

El mensaje irá acompañado de una alerta sonora distintiva, similar a la que se activa por sismos en altavoces urbanos, para captar la atención de las personas.

¿Qué se prueba con este simulacro?

Se trata de una prueba histórica del nuevo Sistema de Alertamiento por Telefonía Celular, que no sólo funcionará en sismos, sino también ante otros desastres, como:

Huracanes

Inundaciones

Incendios forestales

Erupciones volcánicas

Emergencias humanas

A partir de este ejercicio, el sistema estará activo en las 32 entidades federativas del país.

Hipótesis del simulacro: ¿dónde será el sismo?

El simulacro se basará en un sismo hipotético de magnitud 8.1, con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y afectaciones simuladas en Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guanajuato y Tlaxcala.

Además, el Gobierno aclaró que la alerta por celular no sustituye a los altavoces, radios o redes sociales, sino que será un canal complementario para reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias.

