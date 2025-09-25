Mañana de sismos en Jalisco; el mayor fue de 5.7 en Cihuatlán

GENERANDO AUDIO...

Al momento, no hay alerta de tsunami en la costa de Jalisco. Foto: Getty Images

El estado de Jalisco ha registrado, al menos, cuatro sismos durante la madrugada de este jueves 25 de septiembre de 2025, el mayor fue de 5.7.

A través de su cuenta de X, el Servicio Sismológico Nacional (SSN), informó que el epicentro de los temblores se encuentra en las inmediaciones del municipio de Cihuatlán.

Cabe recordar que, hace algunos días, también se reportó actividad sísmica en esta región.

Sismos en Cihuatlán, Jalisco; ¿cuál es el reporte del SSN?

La madrugada de este jueves 25 de septiembre, las costas de Jalisco registraron, al menos, cuatro sismos, sin que hasta el momento se reporten daños ni riesgos para la población, de acuerdo con autoridades estatales y federales.

El Servicio Sismológico Nacional detalló que el movimiento de mayor intensidad ocurrió a las 4:16 horas, con magnitud 5.7, a 218 kilómetros al suroeste de Cihuatlán y a una profundidad de 13.5 kilómetros.

Minutos después, a las 4:21 horas, se presentó otro temblor de magnitud 5.1 en la misma región.

Más tarde, a las 4:52 y 5:11 horas, se registraron dos movimientos adicionales, de 4.4 y 4.1, respectivamente.

Sin afectaciones ni riesgo de tsunami

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que, hasta la mañana de este jueves, no se tienen reportes de percepciones significativas en municipios costeros ni de afectaciones materiales.

Por su parte, el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (Semar), descartó cualquier riesgo de tsunami en las costas del Pacífico mexicano tras los movimientos telúricos en Cihuatlán, Jalisco.

Llaman a informarse en fuentes oficiales

Protección Civil de Jalisco exhortó a la población a mantenerse atenta a la información emitida por canales oficiales y evitar difundir rumores que generen alarma.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]