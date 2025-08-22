¿Lo sentiste? Microsismo de 1.6 sorprende en la alcaldía Álvaro Obregón

| 07:21 | Dulce Juárez | Uno TV
MICROSISMO
Microsismo en la CDMX Foto: GettyImages

Durante la madrugada de este viernes 22 de agosto, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un microsismo de magnitud 1.6 con epicentro en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

De acuerdo con el reporte preliminar, el movimiento ocurrió a la 01:18 horas, con una profundidad de 1 kilómetro, en las coordenadas latitud 19.37 y longitud -99.19.

Por tratarse de un sismo de baja magnitud, no se reportaron daños ni afectaciones. Este tipo de movimientos son comunes en la capital del país, principalmente en la zona poniente, donde se han presentado microsismos en los últimos años.

Las autoridades recordaron a la población la importancia de mantenerse informada a través de canales oficiales y contar con un plan de protección civil en caso de emergencias mayores.

