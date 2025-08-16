Más de 10 sismos se registraron la madrugada de este sábado en México

El SSN reportó sismos en México este 16 de agosto; el más fuerte fue de 4.6 en Chiapas. No se activó alerta ni hubo daños.
Foto: Sismológico Nacional

Durante la madrugada de este sábado 16 de agosto se registraron varios sismos en México, siendo el más fuerte de magnitud 4.6 con epicentro en Chiapas.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), este movimiento ocurrió a las 00:16 horas, a 149 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, con una profundidad de 10 km. Ninguno de los eventos activó la alerta sísmica.

Sismos más fuertes durante la madrugada

El SSN informó que, además del sismo de 4.6, se registraron otros dos movimientos destacados en Chiapas y Jalisco:

  • Magnitud 4.4, 47 km al noreste de Mapastepec, Chiapas, a las 02:48 horas.
  • Magnitud 4.0, 80 km al suroeste de Cihuatlán, Jalisco, a las 04:58 horas.

Hasta las 5:00 horas, el sistema había contabilizado más de 10 sismos menores en estados como Michoacán, Puebla, Oaxaca y Guerrero.

Actividad sísmica en otras entidades

Entre los eventos más recientes, el SSN reportó:

  • 3.8 al suroeste de Tonalá, Chiapas.
  • 3.5 al sur de Mapastepec, Chiapas.
  • 3.8 al suroeste de Coalcomán, Michoacán.
  • 3.4 al noroeste de Crucecita, Oaxaca.
  • Movimientos menores de entre 2.2 y 2.9 en Michoacán y Guerrero.

Autoridades piden calma

Las autoridades recordaron que México es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación geográfica, por lo que estos movimientos son habituales.

No se reportaron daños ni víctimas tras los sismos de este sábado, aunque se recomienda a la población mantener protocolos básicos de seguridad en caso de futuros eventos.

