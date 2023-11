Temblor hoy en Chihuahua: se registra sismo de 5.8 en Ojinaga

Las autoridades del estado no reportan heridos. Foto: Gobierno de Chihuahua

Se registró un sismo de magnitud 5.8 en Chihuahua. El Sismológico Nacional informó que el epicentro se ubicó a 230 kilómetros al norte de Manuel Ojinaga y ocurrió a las 4:27 a.m. de este miércoles, 8 de noviembre.

Ver más Preliminar: SISMO Magnitud 5.8 Loc 230 km al NORTE de MANUEL OJINAGA, CHIH 08/11/23 04:27:51 Lat 31.60 Lon -103.97 Pf 10 km pic.twitter.com/E9jPrluckc — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) November 8, 2023

Se registra sismo de magnitud 5.8 en Ojinaga, Chihuahua

El Gobierno de Chihuahua informó que no se reportan personas lesionadas después del sismo en Ojinaga, solo recibieron llamadas de emergencia que reportaron lo ocurrido.

Las autoridades desplegaron un operativo con elementos de Protección Civil para realizar recorridos en las zonas donde se reportó el temblor.

El temblor de este miércoles ocurrió cerca de Ciudad Juárez y Odessa, Texas, del otro lado de la frontera.

¿Qué se recomienda hacer ante un sismo, como el que ocurrió en Chihuahua?

Ante una actividad sísmica importante, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) recomienda no caer en rumores, ni noticias falsas y solo informarse en fuentes oficiales, como las autoridades de Protección Civil, tanto locales y estatales, así como federales.

Tras un sismo, checa tu hogar en búsqueda de posibles daños, utiliza tu teléfono solo en caso de emergencia, no prendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay alguna fuga de gas.

También puedes seguir las siguientes medidas antes de un temblor: alista un plan de protección civil, organiza simulacros de evacuación, identifica zonas de seguridad en casa, escuela o lugar de trabajo y prepara una mochila de emergencia.

Durante un sismo conserva la calma y quédate en un lugar seguro, aléjate de objetos que puedan caer; si estás en un automóvil, estaciónate y aléjate de edificios, árboles y postes; y si te encuentras en la costa, aléjate de la playa y refúgiate en zonas altas.

