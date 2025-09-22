GENERANDO AUDIO...

El temblor sucedió minutos antes de las 8:30 horas. Foto: Getty Images/Ilustrativa

Un sismo de magnitud 5.4 se registró durante la mañana de este lunes 22 de septiembre en el estado de Jalisco.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que el epicentro del temblor fue al suroeste del municipio de Cihuatlán, minutos antes de las 8:30 horas.

Sismo de magnitud 5.4 sacude al suroeste de Cihuatlán, Jalisco; ¿qué se sabe?

El SSN informó sobre un sismo de magnitud 5.4 registrado la mañana de este lunes en las inmediaciones del estado de Jalisco.

El movimiento telúrico ocurrió a las 8:24 horas, con epicentro localizado a 223 kilómetros al suroeste de Cihuatlán.

De acuerdo con el reporte preliminar, el temblor tuvo una profundidad de 13 kilómetros, con coordenadas de latitud 18.60 y longitud de -106.57.

Protección Civil de Jalisco no reporta afectaciones

A través de sus cuentas oficiales de redes sociales, Protección Civil Jalisco confirmó el movimiento telúrico de este lunes.

Sin embargo, en su reporte, la dependencia estatal informó que el temblor tuvo su epicentro a 156.9 kilómetros al suroeste de Punta Pérula, Jalisco, y a una profundidad de 10 kilómetros.

“El evento ha sido revisado y confirmado por los Servicio Sismológico Nacional y por nuestra Red Sísmica Jalisco”, informó Protección Civil, además de que destacó que no se reportan daños.

No hay alerta de tsunami por el temblor de Cihuatlán, Jalisco

De la misma manera, Protección Civil de la entidad agregó que no se prevé la generación de tsunami tras el movimiento telúrico.

Esto conforme señalan datos del Centro de Alertas de Tsunamis de la Secretaría de Marina. Mientras tanto, las autoridades continuarán con el monitoreo de la zona.