Al menos tres estados han registrado sismos este domingo. Getty

Sismo en México hoy. Durante la madrugada y mañana de este domingo 19 de octubre, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó tres movimientos telúricos en distintos puntos del país: en Oaxaca, Chiapas y Baja California Sur. Hasta el momento, no se han informado daños materiales ni afectaciones a la población.

Sismo en Oaxaca hoy: 4.2 grados en Ocotlán de Morelos

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, un sismo en Oaxaca de magnitud 4.2 se registró a las 3:01 horas, con epicentro a 14 kilómetros al noreste de Ocotlán de Morelos, a una profundidad de 62.4 kilómetros.

El evento ocurrió en las coordenadas 16.907 de latitud y -96.619 de longitud. Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños derivados del movimiento.

El SSN recordó que la información publicada es preliminar y puede actualizarse conforme se procesen más datos. Asimismo, reiteró que no existe tecnología que permita predecir un sismo y que México, por su ubicación geográfica, registra decenas de movimientos sísmicos diarios, la mayoría imperceptibles.

Sismo en Chiapas hoy: 4.1 grados en Tonalá

Horas más tarde, a las 7:43 horas, se registró un sismo en Chiapas de magnitud 4.1, con epicentro a 121 kilómetros al suroeste de Tonalá y una profundidad de 15.7 kilómetros.

El fenómeno fue detectado por los sistemas del Servicio Sismológico Nacional, que precisó las coordenadas en 15.101 grados de latitud y -94.251 de longitud.

Tampoco se han reportado daños ni afectaciones en la zona.

El SSN reiteró que la información es preliminar y que los datos pueden ser ajustados en próximas actualizaciones.

Temblor en Baja California Sur hoy: 3.0 grados en San José del Cabo

A las 07:16 horas, el Servicio Sismológico Nacional informó también sobre un temblor en Baja California Sur, con una magnitud de 3.0, localizado a 6 kilómetros al suroeste de San José del Cabo, con una profundidad de 11 kilómetros.

En las horas siguientes se reportaron varios sismos menores en la misma región, con magnitudes entre 1.3 y 3.0 grados, todos localizados cerca del mar y sin reporte de daños.

México: país de alta actividad sísmica

México se encuentra sobre cinco placas tectónicas principales, lo que lo convierte en una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta. El país cuenta con dos sistemas fundamentales para el registro de estos eventos:

Servicio Sismológico Nacional (SSN): encargado de medir la magnitud y ubicar el epicentro.

encargado de medir la magnitud y ubicar el epicentro. Red Acelerográfica Nacional (UNAM): analiza las aceleraciones del suelo durante sismos de gran magnitud.

De acuerdo con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, existen más de 20 métodos diferentes para calcular la magnitud de un sismo, lo que permite obtener mediciones más precisas para la protección civil y la ingeniería estructural.

Finalmente, vale recordar que históricamente, el sismo más fuerte en México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca, alcanzando una magnitud de 8.6 y generando un tsunami que avanzó varios kilómetros tierra adentro.