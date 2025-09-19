GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty

Un sismo de magnitud 4.0 se registró la madrugada de este viernes 19 de septiembre en el estado de Guerrero, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Localización del epicentro del sismo

El epicentro se localizó 22 kilómetros al sureste de San Marcos, Guerrero, a las 01:54 horas del 19 de septiembre de 2025. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 8 kilómetros, con coordenadas de latitud 16.61 y longitud -99.30.

Sin reportes de afectaciones

Hasta el momento no se han registrado daños materiales ni víctimas, aunque el sismo generó percepción en algunas localidades cercanas a la costa de Guerrero.

Antecedentes en la región

Guerrero es una de las entidades con mayor actividad sísmica del país debido a su ubicación en la zona de subducción entre las placas de Cocos y Norteamérica, donde constantemente se generan movimientos telúricos de distintas magnitudes.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]