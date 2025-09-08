Sismo de magnitud 5.1 sacude Oaxaca; no se activó alerta en CDMX

16:51 | Omar Hernández Jiménez - Jesús Dorantes
Un sismo de magnitud 5.1 se registró en Pinotepa Nacional, Oaxaca; sin embargo, el movimiento telúrico registrado esta tarde no ameritó la alerta sísmica en la Ciudad de México.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) detalló que el temblor ocurrió a las 16:33 horas de este lunes 8 de septiembre. Mientras que el servicio de la Alerta Sísmica informó que el Sasmex detectó el sismo, pero no ameritó la alerta “porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos”.

Sismo, en Pinotepa Nacional

En Pinotepa Nacional, en la Costa de Oaxaca, tampoco se activó la alerta sísmica.

Por otro lado, en hospitales y calles concurridas de la capital oaxaqueña, la ciudadanía continúa con sus actividades habituales.

El sismo pasó desapercibido para la mayoría de los habitantes de la entidad.

