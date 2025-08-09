Sismos en Chiapas de magnitud 6.0 y 5.6 cerca de Ciudad Hidalgo

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

El día 9 de agosto de 2025, se registraron dos sismos en el estado de Chiapas, con epicentros cercanos a la localidad de Ciudad Hidalgo.

El primer evento tuvo una magnitud de 6.0, ubicado a 139 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, con coordenadas de latitud 13.50 y longitud -92.60, y una profundidad de 38 kilómetros. Este sismo se reportó a las 14:41 horas, según los datos preliminares.

SISMO Magnitud 6.0 Loc 139 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 09/08/25 14:41:00 Lat 13.50 Lon -92.60 Pf 38 km pic.twitter.com/zqJNJH6pbv — Sismológico Nacional (@SSNMexico) August 9, 2025

Pocos momentos después, se registró un segundo sismo de magnitud 5.6 a 117 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, con coordenadas 13.67 de latitud y -92.47 de longitud, y una profundidad de apenas 10 kilómetros. Este movimiento ocurrió también a las 14:41 horas.

Ambos eventos fueron detectados por los sistemas de monitoreo sísmico y generaron alerta entre la población local y autoridades de protección civil. Hasta el momento no se reportan daños ni víctimas relacionadas con estos movimientos telúricos.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados y seguir los protocolos de seguridad ante cualquier eventualidad relacionada con sismos en la región.

Recorrido preventivo en Tuxtla Gutiérrez tras sismos en Chiapas

Como parte del protocolo ante los recientes sismos registrados en Chiapas, el Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) realiza un recorrido preventivo por diversos puntos de Tuxtla Gutiérrez, la ciudad capital del estado.

Este operativo forma parte de las acciones del Sistema Estatal de Protección Civil para garantizar la seguridad de la población y verificar que no haya daños en infraestructura crítica tras los movimientos telúricos de magnitud 6.0 y 5.6 con epicentro cerca de Ciudad Hidalgo.

